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Молодёжная лига России. Волейболистки «Минчанки-2» обыграли «Динамо-Ак Барс»

26.11.2020 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Минчанка-2» снова побеждает. В рамках Молодежной лиги России белорусская команда одолела «Динамо-Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодёжная лига России. Волейболистки «Минчанки-2» обыграли «Динамо-Ак Барс»

Эта победа далась нелегко. В первом сете наши спортсменки не смогли навязать борьбу соперницам – 15:25. Ситуация улучшилась во второй партии, однако и ее волейболистки «Минчанки-2» проиграли – 21:25.

Казалось, что в третьем сете игра закончится, однако белоруски смогли совершить камбэк – девушки выиграли две партии подряд: 25:19, 25:16. И дожали соперниц в решающем, пятом сете – 15:11.

Молодёжная лига России. Волейболистки «Минчанки-2» обыграли «Динамо-Ак Барс»

Для «Минчанки-2» это уже седьмая победа в российском чемпионате в нынешнем сезоне. На данный момент белорусская команда занимает второе место в турнирной таблице.

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Новости Беларуси. «Минчанка-2» снова побеждает. В рамках Молодежной лиги России белорусская команда одолела «Динамо-Ак Барс», сообщили в программе «СТВ-Спорт». ...
 
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