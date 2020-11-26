Как выглядеть моложе: 5 советов от стилистов! А вы знали?

Источник материала: ОНТ

В современном мире возможностей сохранить молодость множество. Начиная от рациональных: правильное питание, спорт, радостное восприятие мира, заканчивая хитростями и уловками от известных стилистов. Если следовать этим советам, можно выглядеть ослепительно в любом возрасте!

1. Естественный оттенок волос на самом деле молодит. Многие женщины после 40-ка понимают это и переходят на окрашивание в свой натуральный цвет.



Источник фото: adme.ru

2. Естественность рекомендуют сохранять и при коррекции бровей. Немного "дикие" брови придают лицу живость яркость и молодость.



Источник фото: adme.ru

3. Загар старит. Поэтому стилисты рекомендует пользоваться солнцезащитными кремами на постоянной основе и выбирать тональные крема максимально совпадающие по оттенку с кожей лица.



Источник фото: adme.ru

4. Лица с высокими скулами смотрятся притягательно, но с возрастом овал меняется. Исправить это легко можно при помощи макияжа. Главное - выбрать правильный оттенок румян.



Источник фото: adme.ru

5. Подчеркивать губы с помощью помады умеют все красавицы. Но не все знают, что стилисты рекомендуют визуально увеличивать при помощи карандаша только нижнюю губу. Это придаёт лицу более наивное выражение. А вот подчеркнутая пухлость верхней - только старит.



Источник фото: adme.ru

Следуйте проверенным советам и сохраняйте свою красоту и молодость на долгие годы! А этими рекомендациями - делитесь с подругами!

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