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Как выглядеть моложе: 5 советов от стилистов! А вы знали?

26.11.2020 22:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как выглядеть моложе: 5 советов от стилистов! А вы знали?

 В современном мире возможностей сохранить молодость множество. Начиная от рациональных: правильное питание, спорт, радостное восприятие мира, заканчивая хитростями и уловками от известных стилистов. Если следовать этим советам, можно выглядеть ослепительно в любом возрасте!

1. Естественный оттенок волос на самом деле молодит.  Многие женщины после 40-ка понимают это и переходят на окрашивание в свой натуральный цвет.


Источник фото: adme.ru

2. Естественность рекомендуют сохранять и при коррекции бровей. Немного "дикие" брови придают лицу живость яркость и молодость.


Источник фото: adme.ru

3. Загар старит. Поэтому стилисты рекомендует пользоваться солнцезащитными кремами на постоянной основе и выбирать тональные крема максимально совпадающие по оттенку с кожей лица.


Источник фото: adme.ru

4.  Лица с высокими скулами смотрятся притягательно, но с возрастом овал меняется. Исправить это легко можно при помощи макияжа. Главное - выбрать правильный оттенок румян.


Источник фото: adme.ru 

5.  Подчеркивать губы с помощью помады умеют все красавицы. Но не все знают, что стилисты рекомендуют визуально увеличивать при помощи карандаша только нижнюю губу.  Это придаёт лицу более наивное выражение. А вот подчеркнутая пухлость верхней - только старит.


Источник фото: adme.ru 

Следуйте проверенным советам и сохраняйте свою красоту и молодость на долгие годы! А этими рекомендациями - делитесь с подругами!

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 В современном мире возможностей сохранить молодость множество. Начиная от рациональных: правильное питание, спорт, радостное восприятие мира, заканчивая...
 
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