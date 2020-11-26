История и значение БЧБ-флага: рассказываем, как все было

Источник материала: ОНТ

Символы. В жизни людей они играют большое значение. Только не все до конца понимают, как их правильно использовать, какое значение они имеют. В белорусской научной среде обращают внимание: зачастую символы, которые воспринимаются обществом под одним ракурсом, на самом деле могут нести совсем другой и зачастую искажённый смысл. Учёные бьют тревогу: в умелых руках политтехнологов символы могут стать самым настоящим оружием, которое толпа принимает за чистую монету. Как распознать знаки, которыми вами могут управлять?

Острее уже некуда. Именно так можно охарактеризовать споры вокруг бело-красно-белой символики. Уточним: именно под ней в Беларуси разогрелись протесты. Без символизма в политике никуда – он всегда присутствует в подобных событиях. И тут же шквал эмоций. Но прежде чем взять в руки тот или иной флаг, тот или иной знак или символ, важно знать историю и факты, говорят эксперты. По словам историков, многие впервые увидели бело-красно-белый флаг только в период Великой Отечественной войны.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, секретарь Белорусского союза журналистов: «Вот представьте ситуацию. Граждане БССР, Восточной Беларуси, Центральной вообще с 1920 по 1941-й год не видели и не знали, что это за флаг, но и в Западной Беларуси в 30-е годы национально-освободительные движения по мере того, как там увеличивалась роль коммунистической партии, красный флаг вытеснял бело-красно-белый».

А вот фото и видеохроника запечатлела самые яркие моменты истории, где есть место бело-красно-белому. Да, этот флаг какое-то время был в Беларуси государственным – и это исторический факт, бесспорно. Но почему-то нечасто вспоминается год 95-й – тогда решалось, какой быть государственной символике. И именно тогда три четверти пришедших на референдум проголосовали за ее смену. Да, были разные взгляды и мнения, но баррикад друг против друга под разными символами не возводили. Народ так решил.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте: «Большинство в обществе белорусском – люди трезвомыслящие, они могут понять, к чему это может привести, и занять конструктивную позицию. А это убережет нас от раскола общества, потому что одни говорят, что этот символ идеален, другие – наоборот… И как можно шире пытаются подогреть вот эти противостояния в обществе, чего мы допустить не должны».

Так почему же 25 лет назад люди выбрали другую символику и отказались от бело-красно-белого флага и «погони», отдав предпочтение новым символам?

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте: «Свежа была память ВОВ. Первыми, кто поставил вопрос, когда сменилась в 91-м году государственная символика, это государственные организации, – они прекрасно помнили, что БЧБ использовались коллаборационистами в годы ВОВ. И здесь очень важно помнить исторические факты, которые связаны с той или иной символикой, которая присутствовала в нашей истории».

Если история БЧБ-флага была запятнана в годы Великой Отечественной войны, почему об этом не написали в учебниках? Историки называют это упущением – советские идеологи посчитали, что для ассоциации достаточно документальной хроники. Этого на самом деле было достаточно, но для тех, кто не понаслышке помнит войну. Сейчас же ведется дискуссия об отображении в школьных учебниках истории бело-красно-белых символов. А также о месте символизма в обществе в обозримом будущем.

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Национального собрания Беларуси: «Национальная символика отражает исторические, духовные, нравственные позиции в обществе. И на сегодняшний день, если есть какие-то пожелания об изменении этих подходов, то естественно, что они должны быть исключительно в правовом русле. И если однажды граждане высказались на референдуме о своем видении и подходах государственной символики, то логично было бы, что какие-либо корректировки в этой части тоже должны происходить только в таком общенациональном масштабе».

Разумеется, каждый имеет право на свою точку зрения, но необходимо помнить, что она не единственная. В остальном же у Беларуси, как у любого другого независимого государства, уже есть своя символика. Государственная. Установленная законом и избранная народом.

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