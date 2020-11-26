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История и значение БЧБ-флага: рассказываем, как все было
Источник материала: ОНТ
Символы. В жизни людей они играют большое значение. Только не все до конца понимают, как их правильно использовать, какое значение они имеют. В белорусской научной среде обращают внимание: зачастую символы, которые воспринимаются обществом под одним ракурсом, на самом деле могут нести совсем другой и зачастую искажённый смысл. Учёные бьют тревогу: в умелых руках политтехнологов символы могут стать самым настоящим оружием, которое толпа принимает за чистую монету. Как распознать знаки, которыми вами могут управлять?
Острее уже некуда. Именно так можно охарактеризовать споры вокруг бело-красно-белой символики. Уточним: именно под ней в Беларуси разогрелись протесты. Без символизма в политике никуда – он всегда присутствует в подобных событиях. И тут же шквал эмоций. Но прежде чем взять в руки тот или иной флаг, тот или иной знак или символ, важно знать историю и факты, говорят эксперты. По словам историков, многие впервые увидели бело-красно-белый флаг только в период Великой Отечественной войны.
А вот фото и видеохроника запечатлела самые яркие моменты истории, где есть место бело-красно-белому. Да, этот флаг какое-то время был в Беларуси государственным – и это исторический факт, бесспорно. Но почему-то нечасто вспоминается год 95-й – тогда решалось, какой быть государственной символике. И именно тогда три четверти пришедших на референдум проголосовали за ее смену. Да, были разные взгляды и мнения, но баррикад друг против друга под разными символами не возводили. Народ так решил.
Так почему же 25 лет назад люди выбрали другую символику и отказались от бело-красно-белого флага и «погони», отдав предпочтение новым символам?
Если история БЧБ-флага была запятнана в годы Великой Отечественной войны, почему об этом не написали в учебниках? Историки называют это упущением – советские идеологи посчитали, что для ассоциации достаточно документальной хроники. Этого на самом деле было достаточно, но для тех, кто не понаслышке помнит войну. Сейчас же ведется дискуссия об отображении в школьных учебниках истории бело-красно-белых символов. А также о месте символизма в обществе в обозримом будущем.
Разумеется, каждый имеет право на свою точку зрения, но необходимо помнить, что она не единственная. В остальном же у Беларуси, как у любого другого независимого государства, уже есть своя символика. Государственная. Установленная законом и избранная народом.
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Символы. В жизни людей они играют большое значение. Только не все до конца понимают, как их правильно использовать, какое значение они имеют. В белорусской научной...
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