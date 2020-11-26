Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска

Источник материала: ОНТ

Определены нормы накладных расходов для столичных организаций ЖКХ. Это закреплено соответствующим постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 13 ноября текущего года №19. Об этом пишет Национальный правовой интернет-портал.

Так, накладные расходы на холодное водоснабжение (в расчете на 1 кубометр воды) не могут превышать 0,1105 белорусского рубля, на водоотведение (1 кубометр стоков) не должны быть свыше 0,0611 белорусского рубля.

За потребление 1 гигакалории для горячего водоснабжения и отопления данная норма не должна превышать 9,28 белорусского рубля, за техобслуживание дома накладные расходы должны быть не более 0,0279 белорусского рубля на 1 квадратный метр общей площади, где 0,0102 белорусского рубля – это расходы на содержание государственных заказчиков в сфере ЖКХ.

Установлены нормативы для технологических потерь теплоэнергии (не должны превышать 10%) и для потерь/неучтенных расходов воды (не свыше 12%).

Постановление уже вступило в силу. Действие документа не распространяется на организации системы Министерства энергетики.









Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram