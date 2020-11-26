ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска

26.11.2020 22:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Нормы накладных расходов определены для ЖКХ Минска

Определены нормы накладных расходов для столичных организаций ЖКХ. Это закреплено соответствующим постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 13 ноября текущего года №19. Об этом пишет Национальный правовой интернет-портал.

Так, накладные расходы на холодное водоснабжение (в расчете на 1 кубометр воды) не могут превышать 0,1105 белорусского рубля, на водоотведение (1 кубометр стоков) не должны быть свыше 0,0611 белорусского рубля.

За потребление 1 гигакалории для горячего водоснабжения и отопления данная норма не должна превышать 9,28 белорусского рубля, за техобслуживание дома накладные расходы должны быть не более 0,0279 белорусского рубля на 1 квадратный метр общей площади, где 0,0102 белорусского рубля – это расходы на содержание государственных заказчиков в сфере ЖКХ.

Установлены нормативы для технологических потерь теплоэнергии (не должны превышать 10%) и для потерь/неучтенных расходов воды (не свыше 12%).

Постановление уже вступило в силу. Действие документа не распространяется на организации системы Министерства энергетики.



Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определены нормы накладных расходов для столичных организаций ЖКХ. Это закреплено соответствующим постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Юность» продолжает борьбу за первое место. Хоккеисты из Минска обыграли «Металлург»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика