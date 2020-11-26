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Хоккейное «Динамо» завершило домашнюю серию победой над «Витязем». Следующая встреча – с «Локомотивом»

26.11.2020 22:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Динамо» в последнем матче домашней серии принимало «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на то, что статистика личных встреч была в пользу «зубров», игра выдалось тяжелой.

Хоккейное «Динамо» завершило домашнюю серию победой над «Витязем». Следующая встреча – с «Локомотивом»

Счет шайбам открыли минчане: на 12-й минуте отличился Райан Спунер. Вскоре гости, казалось бы, сравняли, но судьи шайбу не засчитали. Однако сделали это во втором периоде, когда Даугавиньш в одно касание бросил в ближнюю девятку. Тут на помощь поспешил Егор Шарангович, который вывел «Динамо» вперед.

Нервным стал третий период, когда гости забросили дважды, но положение дел спас все тот же Спунер. Игра перетекла в овертайм, где Роман Горбунов забросил победную шайбу – 4:3.

Хоккейное «Динамо» завершило домашнюю серию победой над «Витязем». Следующая встреча – с «Локомотивом»

«Динамо» на позитивной ноте завершает домашнюю серию.

29 ноября у «зубров» состоится первый матч выездной серии. «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Далее по плану матчи с «Нефтехимиком» и ЦСКА.

Люди в материале: Райан Спунер, Каспарс Даугавиньш, Егор Шарангович, Роман Горбунов

 
 
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Новости Беларуси. «Динамо» в последнем матче домашней серии принимало «Витязь», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несмотря на то, что статистика личных встреч была...
 
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