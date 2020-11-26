В Бресте пройдёт выставка памяти Диего Марадоны. Какие эксклюзивные экспонаты там покажут?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте память Диего Марадоны почтут выставкой. Она состоится 28 ноября во время матча между местным «Динамо» и «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выставку в память о легендарном аргентинском футболисте организуют в фанзоне.

Эксклюзив СТВ. Интервью Марадоны о планах в «Динамо-Брест», своих каникулах и «руке Бога»





Памятную экспозицию при поддержке клуба «Динамо-Брест» предоставит коллекционер Георгий Дорбуашвили. Так, все желающие смогут увидеть более 10 альбомов с фото и вырезками из разных изданий, посвященных карьере лучшего футболиста ХХ века. Также на выставке будут представлены футболки сборной Аргентины и многие другие эксклюзивные экспонаты.

Напомним, Диего Марадона скончался в среду, 25 ноября. Ему было 60 лет.





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