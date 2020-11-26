Видеофакт. В одном из офисов в центре Киева обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки – все это хранилось в главном офисе одной из государственных организаций.









Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что арсенал находится в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти. В ходе обысков были идентифицированы и изъяты четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

Операция проводилась главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с управлениями СБУ в Николаевской и Львовской областях, главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины.