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Видеофакт. В одном из офисов в центре Киева обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой

26.11.2020 22:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки – все это хранилось в главном офисе одной из государственных организаций.

 

Видеофакт. В одном из офисов в центре Киева обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой

 

Видеофакт. В одном из офисов в центре Киева обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой

 

Как передает Укринформ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что арсенал находится в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти. В ходе обысков были идентифицированы и изъяты четыре РПГ, два автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

 

Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.

Операция проводилась главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с управлениями СБУ в Николаевской и Львовской областях, главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины.

 
 
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Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки – все это хранилось в главном...
 
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