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Видеофакт. В одном из офисов в центре Киева обнаружен тайник с оружием и взрывчаткой
Источник материала: Навiны
Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки – все это хранилось в главном офисе одной из государственных организаций.
Как передает
Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещений и изъятие военных средств поражения.
Операция проводилась главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с управлениями СБУ в Николаевской и Львовской областях, главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора Украины.
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Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Печерском районе Киева тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки – все это хранилось в главном...
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