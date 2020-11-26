Лавров с приветом от Путина. А что вообще Москва может сделать с Лукашенко?

Заявления Сергея Лаврова в Минске оказались ожидаемо банальными : белорусы — братский народ, мы заинтересованы в стабильности, Запад давит, использует «грязные методы так называемых цветных революций». Короче, старая пластинка. Поэтому наблюдатели стали искать нюансы, подтексты.

В частности, обратили внимание на то, что на встрече 26 ноября глава МИД России передал Александру Лукашенко привет от Владимира Путина и подчеркнул : «Он подтвердил всё, о чем вы договорились с ним прежде. И особенно ваши договоренности, которые в Сочи во время вашего визита были достигнуты».



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Белорусский вождь решил, что всё не так страшно

Кроме того, на пресс-конференции в белорусской столице российский министр заявил, что стабилизации обстановки в Беларуси «конечно же, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа».

По сведениям некоторых комментаторов, на сентябрьских переговорах в Сочи Кремль поставил условие, чтобы в Беларуси прошла конституционная реформа с выходом на некий транзит власти. И теперь, мол, Москва давит, поскольку Лукашенко от обещаний стал отлынивать.

Действительно, сначала белорусский вождь заявлял, что Всебелорусское народное собрание (на котором, вероятно, даже будет намечен срок новых президентских выборов) пройдет в декабре, в крайнем случае — январе. Потом премьер-министр Роман Головченко сообщил, что это собрание состоится «возможно, в январе-феврале». Сейчас большие начальники о сроках ВНС вообще ни гу-гу.

А главное — Лукашенко не говорит ничего конкретного о сути конституционных изменений, графике проведения референдума по ним и досрочных новых выборов. Непонятно, собирается ли он проводить их вообще.

Более того, недавно из его уст прозвучало, что для передачи 70-80% президентских полномочий парламенту и правительству «Конституцию ломать не надо».

Ряд аналитиков сделали вывод: Лукашенко отошел от августовского шока и решил, что всё не так страшно, можно проскочить этот кризис (проще говоря — задавить протесты) и остаться в кресле . А Москва (как и недовольная часть народа) перетопчется.

Эксперт: «Лукашенко уверен, что Путину некуда деваться»

Недовольная часть белорусов, которых Лукашенко презрительно называет «протестунами» (а тех, кого режим выдавил за границу, — «беглыми»), неся тяжелые потери, продолжает бороться . Однако ситуация на сегодня многим представляется патовой: да, Лукашенко пока не в состоянии задушить уличные акции, но и они не могут свалить отстроенную за 26 лет жесткую, безжалостную систему.

Вождь твердо вознамерился перемолоть революционный движ репрессиями . Он не собирается идти на диалог с «протестунами» и «беглыми» — и тем более, как он выражается, отдавать Беларусь (читай: свою власть). В итоге узел внутриполитического кризиса затягивается еще туже.

Как в этой ситуации поведет себя Москва?

«Кремль не любит Лукашенко, но еще более несимпатичны ему те люди, которые выходят на улицы. Москва в этом случае выбирает между плохим и очень плохим», — заявил в комментарии для Naviny.by руководитель центра «Европейский диалог» (Минск) Анатолий Лебедько.

По его мнению, Лукашенко это понимает и может на этом играть с Москвой. Мол, «ну хорошо, меня не будет. Кого вынесет наверх улица? Если вынесет антироссийского политика, что вы с ним будете делать? Вот в чем сила его позиции, как ему кажется».

«Лукашенко уверен, что Путину некуда деваться: коль он поддержал его вначале, то теперь куда из этой колеи выбраться?» — отметил в комментарии для Naviny.by эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич. Возможно, для Лукашенко это рациональная позиция, говорит аналитик.

Как может надавить Москва?

Так что же, белорусский вождь в очередной раз переиграл, околпачил Кремль?

Тут не всё так просто, полагает Карбалевич. Нужно учитывать, что развитие, углубление белорусского кризиса России невыгодно, ей надо что-то с этим делать. Лукашенко же, судя по всему, пока не справляется с проблемой, и впереди Беларусь ничего хорошего не ждет. Ухудшение экономической ситуации, две предполагаемые электоральные кампании (референдум по Конституции и новые выборы) — «это мины, которые могут взорвать белорусское общество».

В свою очередь Лебедько подчеркивает: «Все-таки Россия пытается надавить на Лукашенко, и инструменты у нее есть, но вопрос в том, будут ли эти угрозы пальцем реализованы».

По сведениям собеседника, недавно в Минске без афиширования побывал другой российский эмиссар — Дмитрий Козак, который мог сыграть роль плохого полицейского, в то время как Лавров — хорошего.

В случае серьезного давления Москвы Лукашенко может пойти на российский сценарий (некое ослабление своих полномочий с сохранением «51% акций»), но, конечно, не на тот сценарий, которого добиваются улица и Запад, сказал Лебедько.

По мнению Карбалевича, самый простой способ надавить на Лукашенко — это начать публично его критиковать, в том числе поменять информационную политику российских телеканалов. «Это оказало бы большое влияние на белорусскую номенклатуру и силовиков», — уверен собеседник Naviny.by.

Создавать в Беларуси хаос для России рискованно

Теоретически можно применить и еще более мощное оружие — экономическое. Понятно, что если безжалостно зажать Лукашенко в финансовой, нефтегазовой сферах, закрыть для него российский рынок, то или он поднимет вверх руки, или же коллапс в Беларуси наступит почти мгновенно.

Но такой сценарий на сегодня выглядит невероятным. Во-первых, сами россияне не поймут: вчера Кремль вписывался за белорусский режим, негодовал по поводу западных санкций, а сегодня душит братскую страну и де-факто сам вводит убийственные санкции.

Во-вторых, если породить здесь экономический коллапс, то это может вызвать такой политический хаос, которым невозможно будет управлять из Москвы. И если грянет бунт, то Лукашенко, может, и падет, но кто тогда станет у руля?

Ладно еще, если это окажется нынешний политзаключенный Виктор Бабарико, с которым Москва, как там, видимо, считают, может сварить кашу. А если кто-то вроде тоже сидящего ныне за политику националиста Николая Статкевича? Или вообще некая темная лошадка, которая потащит белорусский воз в ЕС и НАТО.

Эти фобии наверняка будут удерживать Москву от авантюрных шагов, слишком серьезного давления на Лукашенко. Ведь в Кремле хотят для начала стабилизировать режим, а такие шаги приведут к дестабилизации.

А на кого может поставить Путин?

Еще одна проблема для Москвы заключается в том, что она на сегодня, похоже, не определила фигуру, на которую можно сделать ставку как на второго белорусского президента.

С главной соперницей Лукашенко Светланой Тихановской Кремль наотрез отказывается вступать в диалог. 26 ноября в Минске Лавров опроверг утверждение видного оппозиционера-эмигранта Павла Латушко о неофициальных контактах созданного по инициативе Тихановской Координационного совета с представителями российской власти. Причем опроверг резко: «Это полная ложь».

Традиционная оппозиция представляется Москве прозападной, националистической. Местные «русскомирцы» — это такие маргиналы в квадрате, что всерьез их рассматривать просто смешно.

Сделать ставку на какого-нибудь генерала? Не исключено, что подходы к ним зондируются. Но люди в погонах и вообще высшие номенклатурщики подчеркнуто верны Лукашенко. Или, по крайней мере, до смерти боятся быть пойманными на заговоре.

И потом, кандидат на миссию второго президента должен быть, что называется, избирабельным. Следующие выборы, по идее, должны пройти более демократично, чем выборы 2020 года. Иначе будет новый взрыв протестов.

Ну не штурмовать же резиденцию в Дроздах!

Да, и самая большая закавыка для Кремля — позиция самого Лукашенко. Вот он уперся и не хочет уходить. И что ты с ним сделаешь? Ну не штурмовать же резиденцию в Дроздах, как некогда советский спецназ штурмовал (надо отметить, успешно) дворец Хафизуллы Амина в Кабуле.

Лебедько считает, что Россия ставит на такое преобразование белорусской политической системы, когда парламент становится ключевой структурой. «Тогда, — говорит руководитель «Европейского диалога», — можно завести одну-две пророссийские партии, закачать денег и получить сильные фракции в структуре, которая реально влияет на ситуацию».

По его мнению, в принципе Евросоюз и Москва могут найти общий язык в белорусском вопросе. В Кремле понимают, что « токсичность Лукашенко передается на Путина». Из-за того, что тот поддержал Лукашенко, происходит рост антироссийских настроений в Беларуси. «Поддерживать политика, у которого нет доверия, — это может быть игра на короткой, но не на длинной дистанции», — считает собеседник Naviny.by.

Западу важно, чтобы Лукашенко ушел, Кремль тоже подумывает о том, как его отодвинуть. «В этом точка пересечения интересов», — подчеркивает Лебедько.

Хвост станет вертеть собакой?

Однако Лавров в Минске выдал такой каскад антизападных заявлений, что все прожекты некоей смычки Запада и Кремля в белорусском вопросе — по крайней мере в ближайшей перспективе — мне лично представляются утопичными.

Несомненно, Россия хочет сыграть в свою игру на кризисном белорусском поле. Однако, поддержав Лукашенко и отказавшись от диалога с Тихановской (если шире — лагерем сторонников смены режима), Москва, на мой взгляд, оказалась в ловушке.

Теперь она не может сильно давить на Лукашенко, чтобы не усугубить его положение, не покачнуть его власть. Вдобавок в поле зрения Кремля, похоже, нет устраивающей его альтернативной фигуры.

Лукашенко понял, что можно пользоваться этой уязвимостью российской позиции. И в результате может оказаться, что хвост — во всяком случае на некоторое время — станет вертеть собакой.