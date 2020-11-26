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Беларусь продолжает возглавлять группу. Наши баскетболисты обыграли албанцев в преквалификации ЧМ-2023

26.11.2020 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси одержала третью победу в преквалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Ростислава Вергуна были сильнее сборной Албании.

Беларусь продолжает возглавлять группу. Наши баскетболисты обыграли албанцев в преквалификации ЧМ-2023

Поединок, который, к слову, проходил на нейтральной территории – в Португалии, – команды начали на равных. С преимуществом в 5 очков первую четверть выиграли белорусы – 21:16. А вот во второй 10-минутке подопечные Ростислава Вергуна разошлись не на шутку: они заработали 24 очка, в то время как соперник – всего лишь 7.

С комфортным преимуществом в 22 балла белорусы отправились на перерыв. В третьем отрезке албанцы пытались сократить отставание, но белорусы этого сделать не позволили – 68:43.

По такому же сценарию прошел и заключительный отрезок: соперники догоняли, но так и не догнали. Белорусы очевидно сильнее – 90:50.

Наша команда продолжает возглавлять свою группу.

Следующий матч в рамках преквалификации наша команда проведет 29 ноября. Соперник – сборная Кипра.

Люди в материале: Ростислав Вергун

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси одержала третью победу в преквалификации чемпионата мира 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные...
 
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