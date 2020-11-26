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Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева

26.11.2020 23:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске завершен международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За победу на соревнованиях сражались спортсмены из Беларуси, Украины, Испании и Франции.

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Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева

В 2020 году был выбран формат командного турнира. Сделано это для того, чтобы у лидеров нашей сборной, которые готовятся к Олимпиаде в Токио, была боевая практика.

На протяжении трех дней на ринге Дворца спорта атлеты боксировали в 13 олимпийских весовых категориях – пяти у женщин и восьми у мужчин.

В заключительный день соревнований белорусы одержали победы в пяти весовых категориях. Отличились Галина Бруевич, Виктория Телиман, Алина Вебер, Дмитрий Асанов и Евгений Макаревич.

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Белорусские боксёры выиграли международный турнир памяти Виктора Ливенцева

По итогам трех дней турнира белорусская команда заработала 60 очков и завоевала главный приз. На втором месте – украинские боксеры, у них 46 пунктов. Франция и Испания разделили третье место.

Люди в материале: Виктор Ливенцев, Галина Бруевич, Виктория Телиман, Алина Вебер, Дмитрий Асанов, Евгений Макаревич

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске завершен международный турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За победу на соревнованиях...
 
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