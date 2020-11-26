|
Минчане вышли на вечерние протесты
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли на вечерние протесты
Белорусы намерены протестовать ежедневно и до победы.
В столице Беларуси прошли традиционные вечерние акции протеста.
На фото Бангалор, Копище, парк Дружбы народов, Сухарево и улица Восточная.
Фото опубликовал телеграм-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы намерены протестовать ежедневно и до победы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)