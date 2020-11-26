Источник материала: Хартия'97

Спикер Сейма Литвы поддержала протестующих белорусов 26.11.2020, 22:49

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фото: DELFI / Tomas Vinickas

Виктория Чмилите-Нильсен призвала не забывать о протестующих против незаконной власти белорусах.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен говорит, что нельзя забывать о протестующих против незаконной власти белорусах и позволять, чтобы насилие против них стало нормой, передает delfi.lt .

Она сказала это на состоявшейся в четверг видеоконференции председателей парламентов Северных и Балтийских стран.

"Мы не можем забыть о белорусах, которые протестуют против незаконной власти страны, и нельзя позволить сделать нормой грубое насилие против мирных участников протестов", - сказала В. Чмилите-Нильсен.

Во время беседы также обсуждались угрозы для демократии.

"В своих странах мы наблюдаем слабую или снижающуюся вовлеченность молодежи в процессы демократии. Нам следует принимать меры, чтобы это изменить, чтобы как можно больше людей чувствовали себя частью демократических решений", - сказала председатель Сейма.

"Каждое поколение борется за демократию по-своему. Нам следует четко идентифицировать возникающие сегодня угрозы для демократии и сконцентрировать внимание на их устранении", - сказала она.

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