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Жестокая игра: Таракан понимает, что для России будет удобно оставить Беларусь без него

27.11.2020 06:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жестокая игра: Таракан понимает, что для России будет удобно оставить Беларусь без него

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  • 26.11.2020, 22:11
  • 18,600
Жестокая игра: Таракан понимает, что для России будет удобно оставить Беларусь без него
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Почему Сергей Лавров был так серьезен при общении с узурпатором?

В четверг глава российского МИД побывал с визитом в Минске, где встретился с Лукашенко. Какие цели преследовал Сергей Лавров в белорусской столице?

Политический обозреватель Ъ FM Дмитрий Дризе обратил внимание, что в кабинете Лукашенко глава российского МИД был «заметно серьезен», с его стороны не было «ни улыбок, ни кивков в знак согласия».

Из слов Лаврова Лукашенко («Владимир Владимирович подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи») обозреватель сделал вывод:

– Никто ничего уже особо не скрывает… Позже на пресс-конференции по итогам визита Лавров конкретизирует, чего именно ждет Москва от Минска — конституционной реформы. Надо сказать, ответа Лукашенко на эту тему — по крайней мере, публично — так, похоже, и не прозвучало.

Поэтому Дмитрий Дризе придерживается мнения: Лукашенко ответил отказом на главное предложение Москвы — уйти по-хорошему.

– Лукашенко свой ход сделал, судя по всему, сказал «нет». Об этом, в частности, свидетельствует подчеркнуто холодный прием Лаврова. Чем же ответит Москва? Это и есть главный вопрос, – считает политический обозреватель.

Политолог Глеб Павловский заявил «Настоящему времени», что между узурпатором и российским руководством идет «жестокая игра».

– Лукашенко понимает, что для России очень удобно будет в неявной связке с Западом (с Европой, прежде всего) решить его проблему. То есть оставить Беларусь без него. Если Россия это сделает, то она сразу из положения пассивной обороны перейдет в положение выигравшей стороны. Выиграет и Европа, поскольку сокрушит последнюю тиранию континента, – отметил Павловский.

По мнению политолога, Лавров прилетал в Минск фактически как личный посланник Путина. И узурпатор Беларуси пытался убедить российское руководство не поддаться соблазну решить «белорусскую проблему» за счет его, Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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Почему Сергей Лавров был так серьезен при общении с узурпатором?
 
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