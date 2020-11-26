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Наталья Нефедова, врач-диетолог:

— Я своим пациентам советую съедать утром какой-то цитрусовый. Дело в том, что за ночь мы теряем влагу и вместе с влагой теряем электролиты. Когда вы съедаете цитрусовый, вы получаете их и из-за этого чувствуете себя бодрее. Это может быть вода с лимонным соком, с апельсиновым соком. Можете даже делать свежевыжатый сок, но разбавить его водой. Так будет меньше калорий и больше жидкости, а электролитов вы получите хорошее количество

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт В холодное время года и в период респираторно-вирусных заболеваний полезно потреблять витамин С. Э

Так, в холодное время года и в период респираторно-вирусных заболеваний полезно потреблять витамин С. Это питательное вещество содержится не только в апельсинах, мандаринах, грейпфрутах и лимонах, но и в зелени, болгарском перце и помидорах, отмечает диетолог.Нефедова предостерегла от опасности цитрусовых и других продуктов, богатых витамином С. По ее словам, при переизбытке он теряет эффект антиоксиданта и становится окислителем. «Например, в одном апельсине содержится 60-80 миллиграммов витамина С, а дневная норма — 75-90 миллиграммов», — подчеркнула она.Ранее российский врач-диетолог Артур Моисеенко назвал несколько групп людей, которым не рекомендуется есть мандарины. Фрукт следует избегать при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта: язвенных болезнях, гастритах и колите. Также от мандаринов стоит воздержаться беременным женщинам.