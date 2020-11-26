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Владимир Мединский. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Помощник Путина отказался считать Сталина виновником репрессий «Окажись на его месте плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорее всего»

«Окажись на его [Сталина] месте плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорее всего», — предположил он. Мединский не увидел вину руководителя СССР и заявил, что система привела к маховику репрессий, «которые, безусловно, являются преступными».Помощник Путина отметил, что необходимо внимательно погрузиться в эпоху и разобраться в причинах, почему репрессии стали возможными, и что нужно делать, чтобы этого не повторилось.В июне президент России написал статью «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest. В ней он в том числе рассказал о роли Сталина в истории Советского Союза. По словам Путина, есть много вещей, за которые можно упрекнуть советских лидеров, однако нельзя винить Сталина и его окружение в плохом понимании природы внешних угроз. «Они видели попытки оставить Советский Союз наедине против Германии и ее союзников. Принимая во внимание эту реальную угрозу, они стремились выиграть драгоценное время, необходимое для укрепления обороны страны», — написал глава государства.Сталинские репрессии — масштабные политические преследования граждан в период сталинизма — с конца 1920-х до начала 1950-х годов. В июле 1937 года был подписан секретный приказ НКВД и объявлена «кулацкая операция», в рамках которой арестовывали людей, заподозренных в связях с оппозицией. В то же время проводились так называемые «национальные» операции и аресты «членов семей изменников Родины». Период с 1937 года по 1938-й получил название Большой террор. За это время были арестованы свыше 1,7 миллиона человек, более 700 тысяч из них расстреляны.