Что на самом деле имела в виду вдова Бондаренко, говоря о похоронах Романа и «еб**ем цирке»

Источник материала: KYKY

В вышедшем вчера « расследовании » пропагандиста СТВ Григория Азаренка прозвучали несколько телефонных переговоров родственников убитого Романа Бондаренко. В частности, в личной беседе с неизвестным мужчиной вдова минчанина произнесла:

Эти фразы вызвали у многих беларусов недоумение: что конкретно названо цирком? Искреннее желание огромного числа людей прийти на церемонию прощания с убитым? Тогда как можно высказываться об этом в таком ключе? В комментарии « Еврорадио » двоюродная сестра погибшего Ольга Кучеренко объяснила, что на самом деле имелось в виду:

«Жена Ромы разговаривала со своим другом, они дружат семьями. В своих словах о том, что будет «цирк», она имела ввиду, что если соберется много людей попрощаться, силовые структуры могут пригнать водометы, что могут приехать бусики и начнут задерживать и бить людей. Она боялась, что прощание с Ромой может превратиться в жестокое задержание большого количества людей. Естественно, все это было сказано на эмоциях».

Напомним, родные Романа Бондаренко уже подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по фактам прослушивания их телефонных разговоров и передачи аудиозаписей СМИ. Кроме прочего, близкие убитого хотят привлечь Азаренка к уголовной ответственности.