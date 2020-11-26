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Что на самом деле имела в виду вдова Бондаренко, говоря о похоронах Романа и «еб**ем цирке»

27.11.2020 06:29 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В вышедшем вчера «расследовании» пропагандиста СТВ Григория Азаренка прозвучали несколько телефонных переговоров родственников убитого Романа Бондаренко. В частности, в личной беседе с неизвестным мужчиной вдова минчанина произнесла:

Эти фразы вызвали у многих беларусов недоумение: что конкретно названо цирком? Искреннее желание огромного числа людей прийти на церемонию прощания с убитым? Тогда как можно высказываться об этом в таком ключе? В комментарии «Еврорадио» двоюродная сестра погибшего Ольга Кучеренко объяснила, что на самом деле имелось в виду:

«Жена Ромы разговаривала со своим другом, они дружат семьями. В своих словах о том, что будет «цирк», она имела ввиду, что если соберется много людей попрощаться, силовые структуры могут пригнать водометы, что могут приехать бусики и начнут задерживать и бить людей. Она боялась, что прощание с Ромой может превратиться в жестокое задержание большого количества людей. Естественно, все это было сказано на эмоциях».

Напомним, родные Романа Бондаренко уже подали заявление в милицию с требованием завести уголовное дело по фактам прослушивания их телефонных разговоров и передачи аудиозаписей СМИ. Кроме прочего, близкие убитого хотят привлечь Азаренка к уголовной ответственности.

 
 
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В вышедшем вчера «расследовании» пропагандиста СТВ Григория Азаренка прозвучали несколько телефонных переговоров родственников убитого Романа Бондаренко. В...
 
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