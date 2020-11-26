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Что на самом деле имела в виду вдова Бондаренко, говоря о похоронах Романа и «еб**ем цирке»
Источник материала: KYKY>
В вышедшем вчера «
Эти фразы вызвали у многих беларусов недоумение: что конкретно названо цирком? Искреннее желание огромного числа людей прийти на церемонию прощания с убитым? Тогда как можно высказываться об этом в таком ключе? В комментарии «
«Жена Ромы разговаривала со своим другом, они дружат семьями. В своих словах о том, что будет «цирк», она имела ввиду, что если соберется много людей попрощаться, силовые структуры могут пригнать водометы, что могут приехать бусики и начнут задерживать и бить людей. Она боялась, что прощание с Ромой может превратиться в жестокое задержание большого количества людей. Естественно, все это было сказано на эмоциях».
Напомним, родные Романа Бондаренко
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