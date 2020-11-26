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Ольгу Хижинкову снова приговорили к 15 суткам ареста

27.11.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Суд приговорил экс-пресс-секретаря «Динамо Брест» и Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову еще к 15 суткам административного ареста. Ранее она получила 27 суток ареста и должна была выйти на свободу 4 декабря.

Над Ольгой Хижинковой уже прошло три суда, на каждом из которых ее судили по статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Последний суд выносил приговор за участии в акции 25 октября. Как пишет TUT.BY, это наказание не будет суммироваться с предыдущими, когда суд приговорил Хижинкову к 12 и 15 суткам, отсчет пойдет с 26 ноября, то есть на свободу она выйдет уже 11 декабря.

Примечательно, что суд выносил свои приговоры исходя из фотографий Ольги Хижинковой с ее открытого профиля в Инстаграм. Задержали Хижинкову 8 ноября.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд приговорил экс-пресс-секретаря «Динамо Брест» и Мисс Беларусь-2008 Ольгу Хижинкову еще к 15 суткам административного ареста. Ранее она получила 27 суток ареста и...
 
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