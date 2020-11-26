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Кушнир подписал обращение провластных спортсменов
Источник материала: Партизан
«У атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх», - сказал спортсмен.
Таким мнением с представителями СМИ в штаб-квартире НОК Беларуси поделился олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжной акробатике Антон Кушнир, пишет
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«У атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх», - сказал спортсмен.
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