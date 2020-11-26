Испугал Европу дулей. Макей предупредил Совет Европы

передае т корреспондент БЕЛТА. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России,т корреспондент БЕЛТА.













"Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил Владимир Макей.







