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Испугал Европу дулей. Макей предупредил Совет Европы
Источник материала: Партизан
Беларусь готова прекратить любое взаимодействие с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с белорусской стороной.
Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам заседания в Минске коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России,
"Мы заинтересованы сотрудничать с этой организацией. Но если дело пойдет дальше таким образом, что Совет Европы будет без согласования с Беларусью принимать какие-то решения о программах сотрудничества с нашей страной, то мы просто прекратим любое взаимодействие с этой организацией", - заявил Владимир Макей.
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Беларусь готова прекратить любое взаимодействие с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с...
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