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Ольге Хижинковой дали ещё 15 суток ареста. Обвинение базировалось на фотографии

27.11.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ещё 15 суток ареста присудили Мисс Беларусь-2008 Ольге Хижинковой. Суд признал её виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Ольге Хижинковой дали ещё 15 суток ареста. Обвинение базировалось на фотографии
Ольга Хижинкова / brestcity.com
Это уже третий суд над Хижинковой по этому обвинению. По первым двум она была осуждена на 12 и 15 суток ареста.

Сегодня обвинение базировалось на фотографии в Instagram и видеосъемках за 25 октября. В комментарии TUT.by адвокат Хижинковой рассказала, что сегодняшнее наказание не будет доплюсовываться к предыдущим, а начнёт отсчёт с 26 ноября. Таким образом, выйти на свободу Хижинкова должна 11 декабря.

Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября. Получается, что в целом она проведет за решёткой более месяца.

Хижинкова активно выступала за новые прозрачные и честные выборы, а также против насилия силовиков.
 
 
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Ещё 15 суток ареста присудили Мисс Беларусь-2008 Ольге Хижинковой. Суд признал её виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.
 
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