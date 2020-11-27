Москва за исключение Лукашенко из политической жизни Беларуси. Но тот хочет ее кинуть

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«Прежде всего, привет вам от Владимира Владимировича. Он подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно ваши договоренности, достигнутые во время визита в Сочи».



«Мы, конечно, заинтересованы, чтобы ситуация была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования политической, экономической, правовой системы, как это было объявлено».



«Москва за исключение Лукашенко из политической жизни Беларуси»

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«Уже визит главы Службы внешней разведки России Нарышкина в Минск показал, что в Москве считают: Лукашенко не собирается выполнять план, который ему навязывает Кремль, пытаясь разрешить кризис на собственных условиях, которые не предполагают немедленного начала транзита власти, на чем настаивает российская сторона», – сказал Сивицкий.



«Москва под конституционной реформой понимает исключение Лукашенко из политической жизни Беларуси. И тот, по сути, отказывается от проведения конституционной реформы, заявляя, что нет необходимости ломать Конституцию. В этой связи сам визит Лаврова и напоминание с его стороны является сигналам со стороны Кремля о недопустимости отхода от так называемого плана Патрушева-Путина и необходимости выполнять сочинские договоренности», – добавил Сивицкий.



«Пока что попытки повлиять на руководство Беларуси предпринимаются в дипломатической манере, но очевидно, что давление Кремля на Лукашенко растет. И не исключено, что уже под конец этого года из непубличного оно станет явным, что чревато новым конфликтом и обострением отношений между Минском и Москвой», – считает Сивицкий.



«В разговоре тет-а-тет Лавров был гораздо более жестким»

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«Что тут делать, если у Минска плохая память, вот и приходится напоминать о необходимости проведения конституционной реформы. Но публично это делается достаточно корректно. Нужно читать между строк. Когда Лавров говорит, что Москва придерживается соглашений, нужно читать: а Минск не придерживается. Когда Лавров говорит, что конституционная реформа будет содействовать стабилизации обстановки, надо понимать, что Лукашенко говорит: а мы можем обойтись и без нее», – сказал Марголин.



«Думаю, в разговоре тет-а-тет Лавров был гораздо более жестким и его высказывания были более определенными, чем публичные», – считает Марголин.



«Думаю, Москва уже убедилась, что Лукашенко не очень стремится выполнять обещанное. Возможно, Лавров при личной встрече назвал горькие пилюли, которые могут ожидать Лукашенко в случае отказа от выполнения договоренностей. В основном это конечно же вопросы финансовой поддержки. Год заканчивается очень нехорошо, и начало следующего ничего приятного не обещает. Думаю, было сказано прямым текстом: не будете выполнять договоренности – на деньги не рассчитывайте», – полагает Марголин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Москва за исключение Лукашенко из политической жизни Беларуси. Но тот хочет ее кинуть Высказывания Лаврова в Минске нужно читать между строк.

Александру Лукашенко руководитель МИД России напомнил о его обещании Владимиру Путину:После выхода с коллегии Лавров в открытую заявил об интересе России:UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему российские власти вновь и вновь, притом публично, напоминают официальному Минску о необходимости проведения конституционной реформы?Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий в комментарии UDF.BY отметил, что в Москве осознали попытку Лукашенко уйти от выполнения обещания.По его мнению, Лукашенко считает, что по-прежнему является хозяином положения внутри Беларуси и от только от него будут зависеть параметры будущих политических преобразований.Кремль же пытается воспользоваться политическим кризисом в Беларуси, когда Лукашенко находится в слабой и уязвимой позиции.Пока Москва действует довольно мягко.Член политсовета ОГП Лев Марголин в комментарии UDF.BY отметил, что высказывания Лаврова нужно читать между строк.По его мнению, при общении без посторонних руководитель российского МИД был более откровенен.Если Москва убедится, что Минск не будет выполнять обещанное, то как будет действовать дальше?