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Картина маслом

Арестовывать — не расстреливать

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Нет фактов, нет и фальсификаций» Белорусские холопы — это русские холопы со знаком качества.

Но двигаемся дальше. Полагаю, не надо объяснять, как ведут себя металлические опилки на листе бумаги, если снизу к ним поднести подковообразный магнит. Что поражает в поведении опилок — послушание, готовность выстраиваться друг за другом, безропотно подчиняясь магнитному полю.На аборигенов с аберрацией зрения поле власти воздействует столь же эффективно. Поэтому в Международной системе единиц (СИ) в качестве единицы индукции властного поля используется «Холоп» по аналогии с единицей индукции магнитного поля — «Тесла».Авторство одной из системообразующих социокультурных единиц в истории по праву принадлежит Ивану Грозному. Свою заявку в Международное бюро мер и весов он подал в годы опричнины (1565 —1572) в виде короткого, но емкого властного принципа: «А жаловать своих холопов мы всегда были вольны, вольны были и казнить».Небольшая ремарка. Под холопами первый венчаный царь-батюшка всея Руси понимал не представителей низшего сословия, а членов своего ближайшего окружения (бояр). Справедливость ремарки через два столетия подтвердил французский писатель и путешественник маркиз де Кюстин в «Записках о России»: «Нигде, никогда я не видел такого количества вельможных рабов».Но какое отношение мой краткий исторический экскурс имеет к Беларуси? Самое непосредственное, ибо, перефразируя одного известного всем политика, я осмелюсь утверждать, что белорусские холопы — это русские холопы со знаком качества.Возникает ли аберрация зрения под влиянием властного поля? Или наличие способности видеть только то, что дозволяет видит начальство, является предварительным условием зачисления во властную «вертикаль»? Вопрос интересный, но второстепенный. В реальности, данной в ощущениях (порой крайне болезненных), белорусы имеют то, что имеют.Уникальность аберрационного зрения не держится в тайне. Напротив, вся мощь государственных СМИ направлена на ее пропаганду. В качестве образца предлагаю фрагмент диалога председателя Совета Республикисо студентами БГУ:: «Почему никто не понес ответственности за фальсификацию выборов?»: «Факты фальсификации не установлены, ответственность будет тогда, когда буду факты».В поэме «Хорошо!» поэт Владимир Маяковский рекомендовал своим читателям воспаленной губой припасть и попить из реки по имени — «Факт». Казалось бы, что может быть проще в век информационных технологий? Только успевай припадать и пить!Ан нет, и еще троекратно нет, нет, нет… фактов! Да и откуда им взяться? Это в Америке, где выборы давно превратились в издевательства над демократией, факты, подтверждающие фальсификации на выборах, можно грести лопатой.Не могу удержаться, чтобы не привести пример сравнительного описания возможностей наблюдателей контролировать подсчет голосов в США и в Беларуси: «Приносят картонки и заклеивают стекла, и полицейские стоят. В некоторых штатах шаг влево, шаг вправо — выкинем. Вот и все наблюдатели. Это ж не у нас, что он стоит над столом и смотрит, куда какой бюллетень кто положил. И все говорят, что плохо».В штатах я прожил около двух лет, но в выборах участия не принимал. Поэтому электоральную «картину маслом» от нашего главного эксперта по американским выборам ни подтвердить, ни опровергнуть не берусь.Что касается «у нас», то и тут мне нечем порадовать читателей, так как в 2020 году ни одному из моих коллег в наблюдатели пробиться не удалось. Сам же я своим конституционным правом стоять над столом и смотреть, «куда какой бюллетень кто положил», воспользоваться в этом году и не пытался: то ли зуб болел, то ли был занят написанием очередного пасквиля.Фактов нет, но их можно выдумать, о чем я и попросил одного поклонника государственных телеканалов. Просьбы была сформулирована следующим образом: «Придумай факт, которые бы заставил тебя поверить в фальсификацию выборов».Почесал мой приятель «тыковку», сморщил лобик, но ничего вразумительного так предложить и не смог. Пришлось прийти ему на помощь. Избирательная президентская кампания начинается с регистрации инициативных групп. Вот является в ЦИК некто Вася с комплектом необходимых документов. Председатель вежливо интересуется, собирается ли самовыдвиженец поддерживать в ходе избирательной кампании пентачемпиона предыдущих выборов или планирует агитировать исключительно за себя.При втором варианте ответа Васе предлагают пройти в соседнюю комнату, где его ставят к стенке и… расстреливают.Реакцию поклонника государственных телеканалов на подобный «факт» предсказать несложно. Его возмущение было искренним. Еще бы, на стадии регистрации инициативных групп в Беларуси никого пока не расстреливали. В Беларуси на этой стадии лишь арестовывали. Такой опыт имеется, что правда, то правда. Но арестовывать — не расстреливать. Нет таких фактов!Таких фактов нет. Согласен. Достаточно ли этого, чтобы белорусские выборы могли служить образцом для тех, кто еще не дорос до демократии или успел подобно США ее (демократию) перерасти? Не мне об этом судить.Согласно французскому социологу Пьеру Бурдье, «компетенция измеряется в числе прочего тонкостью восприятия». Наталья Кочанова, как показало ее общение со студентами, тонкостью восприятия не отличается. Означает ли это, что она не обладает компетенциями, необходимыми для государственного деятеля?Напротив, она удостаивается высших государственных постов, потому что обладает требуемыми в условиях авторитарного политического режима компетенциями. Неспособность видеть факты — лишь одна из них.