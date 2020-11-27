Никто даже не догадался! Звезды, которые скрывали беременность до последнего дня

Источник материала: ОНТ

Скрывать беременность - задача не из легких по очевидным причинам. А знаменитостям это особенно не просто. Ведь их личная жизнь всегда под прицелом. Сделали подборку звезд, которые мастерски скрывали интересное положение до самых родов.

1. Певец Тимати с супругой Анастасией Решетовой сообщили о скором пополнении в семье всего за несколько месяцев до рождения малыша. Они разместили фотографию в Instagram и ожидаемо получили шквал поздравлений от подписчиков.





2. Регина Тодоренко сообщила о своей беременности от Влада Топалова тоже на последних месяцах. Сын звездной пары после рождения получил имя Михаил.





3. Светлана Лобода не только скрывала беременность, но и имя отца ребенка. Рожать звезда отправилась в США, в клинику, где уже появились на свет дети Мадонны, Ким Кардашьян и Бритни Спирс.





4. Елена Захарова на своём горьком опыте убедилась, что счастье любит тишину. Её первый ребенок умер в младенчестве от инфекционного заболевания. Вторую беременность звезда тщательно скрывала, кто папа - тоже неизвестно.





5. Пелагея до шестого месяца молчала о своём положении. О беременности певица рассказала во время празднования своего 30-го Дня Рождения.





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