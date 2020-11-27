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Никто даже не догадался! Звезды, которые скрывали беременность до последнего дня

27.11.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Никто даже не догадался! Звезды, которые скрывали беременность до последнего дня

Скрывать беременность - задача не из легких по очевидным причинам. А знаменитостям это особенно не просто. Ведь их личная жизнь всегда под прицелом. Сделали подборку звезд, которые мастерски скрывали интересное положение до самых родов.

1.  Певец Тимати с супругой Анастасией Решетовой сообщили о скором пополнении в семье всего за несколько месяцев до рождения малыша. Они разместили фотографию в Instagram и ожидаемо получили шквал поздравлений от подписчиков. 


2.  Регина Тодоренко сообщила о своей беременности от Влада Топалова тоже на последних месяцах. Сын звездной пары после рождения получил имя Михаил.


3.  Светлана Лобода не только скрывала беременность, но и имя отца ребенка.  Рожать звезда отправилась в США, в клинику, где уже появились на свет дети Мадонны, Ким Кардашьян и Бритни Спирс.


4.  Елена Захарова на своём горьком опыте убедилась, что счастье любит тишину.  Её первый ребенок умер в младенчестве от инфекционного заболевания. Вторую беременность звезда тщательно скрывала, кто папа - тоже неизвестно. 


5.  Пелагея до шестого месяца молчала о своём положении. О беременности певица рассказала во время празднования своего 30-го Дня Рождения. 


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Скрывать беременность - задача не из легких по очевидным причинам. А знаменитостям это особенно не просто. Ведь их личная жизнь всегда под прицелом. Сделали...
 
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