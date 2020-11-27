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У австралийского журналиста угнали машину в прямом эфире (ВИДЕО)

27.11.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

У австралийского журналиста угнали машину в прямом эфире (ВИДЕО)

Крайне необычный случай произошел в Австралии, невольным участником происходящего выступил ведущим прогноза погоды Люк Брэднэм. Видео размещено на YouTube.

Когда ведущий вел прямой эфир, находясь на одной из улиц, он привычно начал рассказывать зрителям о погоде. Свое личное авто он до этого припарковал неподалеку. Неизвестный запрыгнул в незапертую машину и собрался уехать на ней.

Не растерявшийся журналист включил камеру на телефоне и в прямом эфире стал преследовать злоумышленника. При этом угонщик едва не сбил мужчину, а потом скрылся, однако Люк Брэднэм смог заснять его. Свою запись журналист передал полицейским.

«Он мог сбить меня на моей же машине! Я мог умереть», – рассказывал потрясенный метеоролог. Чуть позже правоохранители задержали трех подростков недалеко от места происшествия – им 14, 15 и 17 лет. Саму машину до сих пор не нашли.


Фото: скриншот из видео

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Крайне необычный случай произошел в Австралии, невольным участником происходящего выступил ведущим прогноза погоды Люк Брэднэм. Видео размещено на YouTube. Когда...
 
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