|
У австралийского журналиста угнали машину в прямом эфире (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Крайне необычный случай произошел в Австралии, невольным участником происходящего выступил ведущим прогноза погоды Люк Брэднэм. Видео размещено на YouTube.
Когда ведущий вел прямой эфир, находясь на одной из улиц, он привычно начал рассказывать зрителям о погоде. Свое личное авто он до этого припарковал неподалеку. Неизвестный запрыгнул в незапертую машину и собрался уехать на ней.
Не растерявшийся журналист включил камеру на телефоне и в прямом эфире стал преследовать злоумышленника. При этом угонщик едва не сбил мужчину, а потом скрылся, однако Люк Брэднэм смог заснять его. Свою запись журналист передал полицейским.
«Он мог сбить меня на моей же машине! Я мог умереть», – рассказывал потрясенный метеоролог. Чуть позже правоохранители задержали трех подростков недалеко от места происшествия – им 14, 15 и 17 лет. Саму машину до сих пор не нашли.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Крайне необычный случай произошел в Австралии, невольным участником происходящего выступил ведущим прогноза погоды Люк Брэднэм. Видео размещено на YouTube. Когда...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)