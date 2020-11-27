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«Ведьмак» так пообедал в перерыве между съемками, что стал мемом (ФОТО)

27.11.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Ведьмак» так пообедал в перерыве между съемками, что стал мемом (ФОТО)

Известный актер Генри Кавилл, который в данный момент активно снимается во втором сезоне сериала «Ведьмак», подарил идею для мемов, просто отобедав.

Главная роль в сериале – должность сколь почетная, столь и хлопотная, не всегда удается выкроить время, чтобы просто поесть. Один из участников съемочной группы сфотографировал Кавилла за «перекусом» и поделился кадрами в интернете. Те сразу набрали популярность.

Похоже, эксклюзивными снимками со съемочной площадки планировалось подогреть интерес аудитории, и это получилось даже слишком хорошо – Генри Кавилл превратился в настоящий мем. Пользователи сети не смогли устоять от смешных кадров и придумали множество шуток.


Фото Кадр со съемок сериала «Ведьмак»

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Известный актер Генри Кавилл, который в данный момент активно снимается во втором сезоне сериала «Ведьмак», подарил идею для мемов, просто отобедав. Главная роль в...
 
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