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«Ведьмак» так пообедал в перерыве между съемками, что стал мемом (ФОТО)
Источник материала: ОНТ
Известный актер Генри Кавилл, который в данный момент активно снимается во втором сезоне сериала «Ведьмак», подарил идею для мемов, просто отобедав.
Главная роль в сериале – должность сколь почетная, столь и хлопотная, не всегда удается выкроить время, чтобы просто поесть. Один из участников съемочной группы сфотографировал Кавилла за «перекусом» и поделился кадрами в интернете. Те сразу набрали популярность.
Похоже, эксклюзивными снимками со съемочной площадки планировалось подогреть интерес аудитории, и это получилось даже слишком хорошо – Генри Кавилл превратился в настоящий мем. Пользователи сети не смогли устоять от смешных кадров и придумали множество шуток.
Фото Кадр со съемок сериала «Ведьмак»
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Известный актер Генри Кавилл, который в данный момент активно снимается во втором сезоне сериала «Ведьмак», подарил идею для мемов, просто отобедав. Главная роль в...
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