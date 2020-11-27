«Ведьмак» так пообедал в перерыве между съемками, что стал мемом (ФОТО)

Источник материала: ОНТ

Известный актер Генри Кавилл, который в данный момент активно снимается во втором сезоне сериала «Ведьмак», подарил идею для мемов, просто отобедав.

Главная роль в сериале – должность сколь почетная, столь и хлопотная, не всегда удается выкроить время, чтобы просто поесть. Один из участников съемочной группы сфотографировал Кавилла за «перекусом» и поделился кадрами в интернете. Те сразу набрали популярность.

Похоже, эксклюзивными снимками со съемочной площадки планировалось подогреть интерес аудитории, и это получилось даже слишком хорошо – Генри Кавилл превратился в настоящий мем. Пользователи сети не смогли устоять от смешных кадров и придумали множество шуток.





Фото Кадр со съемок сериала «Ведьмак»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram