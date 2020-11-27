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Авторы «Фантастических тварей» определились, кого возьмут вместо Джонни Деппа

27.11.2020 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Авторы «Фантастических тварей» определились, кого возьмут вместо Джонни Деппа

Поступило официальное сообщение от студии Warner Bros. – они определились, что главного злодея Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей и где они обитают» будет играть Мадс Миккельсон. Об этом сообщает издание IndieWire, которое ссылается на пресс-релиз Warner Bros.

Как известно, Джонни Депп сыграл главного злодея в первых двух частях истории. Ранее от инсайдеров поступала новость о том, что студия в числе прочих кандидатур рассматривает на эту роль Мадса Миккельсона и ведет с ним переговоры.

Ранее сообщалось, что Джонни Деппа было решено заменить после того, как он проиграл судебный процесс. При этом Warner Bros. выплатит актеру 10 миллионов долларов за день съемок.

 

Фото: Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

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Теги: Новости
 
 
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Поступило официальное сообщение от студии Warner Bros. – они определились, что главного злодея Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей и где они обитают»...
 
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