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Авторы «Фантастических тварей» определились, кого возьмут вместо Джонни Деппа
Источник материала: ОНТ
Поступило официальное сообщение от студии Warner Bros. – они определились, что главного злодея Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей и где они обитают» будет играть Мадс Миккельсон. Об этом
Как известно, Джонни Депп сыграл главного злодея в первых двух частях истории. Ранее от инсайдеров поступала новость о том, что студия в числе прочих кандидатур рассматривает на эту роль Мадса Миккельсона и ведет с ним переговоры.
Ранее сообщалось, что Джонни Деппа было решено заменить после того, как он проиграл
Фото: Кадр из фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»
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Поступило официальное сообщение от студии Warner Bros. – они определились, что главного злодея Грин-де-Вальда в третьей части «Фантастических тварей и где они обитают»...
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