Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудили вопросы внешней политики Союзного государства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В центре внимания – вопросы внешней политики Союзного государства. Более детально их рассмотрели на заседании коллегии Министерств внутренних дел двух стран. Об итогах переговоров – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Решать проблемы открыто и сообща, на это настроен Александр Лукашенко. Отношения с Россией он описал образно: соседи, которые живут хоть и в разных квартирах, но в одном доме.

«Вызовов очень много, вы их знаете, в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы, начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство в мире. Мы это никогда не приветствовали и приветствовать не будем», – заявил Лукашенко.

Политическое давление и угрозы извне – вот что действительно заставляет объединиться. Основных вопросов два: укрепить взаимодействие в международных структурах, в которые входит и Беларусь, и Россия. А также сверить позиции в отношениях с европейскими государствами, НАТО и США.

«Мы видим, прямо скажем, враждебное отношение и к России, и к Беларуси. Видим попытки активно влиять на внутренние процессы в наших странах. Собственно говоря, западные лидеры этого особо и не скрывают: принимаются документы о «продвижении демократии» – такой уже есть по России, и сейчас внесли такой же документ в Конгрессе США по Республике Беларусь», – отметил Сергей Лавров.

Евросоюз и страны Балтии уже не раз обновляли санкционные списки в отношении Беларуси. Лукашенко предупреждал: ответ будет зеркальным. Минск ранее заявлял о приостановке сотрудничества в рамках «Беларусь – ЕС» и о понижении уровня участия в «Восточном партнерстве». Вот только санкции – тупиковый путь. Все внутриполитические вопросы белорусы должны решать сами.

«Мы видим то, что происходит, адекватно оцениваем ситуацию, и мы не допустим, чтобы подобного рода революционные методы использовались в Беларуси. Конечно, мы будем противодействовать этим попыткам на международной арене вместе с нашими партнерами в рамках и ОДКБ, и Союзного государства, и СНГ, и других структур», – сказал министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Сегодня же в Минске прошло очередное заседание коллегии Министерств иностранных дел двух стран. Несмотря на пандемию, встречу провели в очном формате. На ней внешнеполитические вопросы обсудили уже в деталях. Российская сторона заинтересована в стабильной Беларуси и уверена, что этому будет способствовать стартовавшая в стране конституционная реформа.

Сегодня же Александр Лукашенко провел встречу с лидером Венгерской рабочей партии Дьюлой Тюрмером. Более 30 лет политик возглавляет движение, которое находится в оппозиции к крупным париям в Венгрии. Дьюла Тюрмер в Беларуси не впервые. В 2010 году он был наблюдателем на президентских выборах.