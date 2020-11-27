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Александр Лукашенко и Сергей Лавров обсудили вопросы внешней политики Союзного государства
27.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В центре внимания – вопросы внешней политики Союзного государства. Более детально их рассмотрели на заседании коллегии Министерств внутренних дел двух стран. Об итогах переговоров – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Решать проблемы открыто и сообща, на это настроен Александр Лукашенко. Отношения с Россией он описал образно: соседи, которые живут хоть и в разных квартирах, но в одном доме.
Политическое давление и угрозы извне – вот что действительно заставляет объединиться. Основных вопросов два: укрепить взаимодействие в международных структурах, в которые входит и Беларусь, и Россия. А также сверить позиции в отношениях с европейскими государствами, НАТО и США.
Евросоюз и страны Балтии уже не раз обновляли санкционные списки в отношении Беларуси. Лукашенко предупреждал: ответ будет зеркальным. Минск ранее заявлял о приостановке сотрудничества в рамках «Беларусь – ЕС» и о понижении уровня участия в «Восточном партнерстве». Вот только санкции – тупиковый путь. Все внутриполитические вопросы белорусы должны решать сами.
Сегодня же в Минске прошло очередное заседание коллегии Министерств иностранных дел двух стран. Несмотря на пандемию, встречу провели в очном формате. На ней внешнеполитические вопросы обсудили уже в деталях. Российская сторона заинтересована в стабильной Беларуси и уверена, что этому будет способствовать стартовавшая в стране конституционная реформа.
Сегодня же Александр Лукашенко провел встречу с лидером Венгерской рабочей партии Дьюлой Тюрмером. Более 30 лет политик возглавляет движение, которое находится в оппозиции к крупным париям в Венгрии. Дьюла Тюрмер в Беларуси не впервые. В 2010 году он был наблюдателем на президентских выборах.
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Отношения Беларуси и России нуждаются не в перезагрузке, а в интенсификации. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой МИД РФ...
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