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Что означают загадочные цветные полоски на автомобильных шинах

27.11.2020 07:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что означают загадочные цветные полоски на автомобильных шинах
Иллюстративное фото
Некоторые уверены, что таинственные разноцветные полоски на протекторе шин являются индикатором износа резины.

Жаль, что эта версия не имеет более-менее правдоподобного объяснения — полосы успевают стираться гораздо быстрее, чем шина придёт в негодность. Но зачем тогда нужны эти полоски? На самом деле, водителю они вообще не нужны. Цветные полосы наносятся на шину на заводе, однако это вовсе не указатель качества шин или обозначение их партии, как порой утверждают продавцы.

Разноцветные полоски вдоль протектора — маркировка, которая осуществляется в ходе производства шины, а именно при выпуске заготовок протектора. Эти заготовки изготавливают сплошной длинной полосой, а при выпуске наносят маркировку по всей длине полосы. Затем полосу режут на куски, длина которых соответствует длине протектора в готовой шине. Нарезанные заготовки протектора поступают на сборку шин.

Поскольку заготовки протектора могут быть похожими по цвету, форме и размерам, то маркировка в виде цветных полосок информирует сборщиков шин о принадлежности конкретной заготовки протектора к конкретному размеру и модели шины. К качеству шин разноцветные полоски никакого отношения не имеют, к тому же характер полосок информирует о том, что они наносились на заготовку ещё до формирования рисунка протектора. Цвет полосок тоже не имеет какого-либо единого смысла.
 
 
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Наверняка вы замечали на новых шинах разноцветные полоски вдоль протектора. Для чего они нужны и что означают их цвета? Пришло время узнать об этом.
 
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