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Как неловко! Звезды, которые попали впросак и были пойманы
Источник материала: ОНТ
Под пристальными прицелами фотокамер сложно всегда сохранять презентабельный вид. Сделали для вас подборку снимков знаменитостей, которые не справились с этой задачей!
Леонардо Ди Каприо демонстрирует нижнее белье на улице.
Джастин Бибер уронил телефон при попытке сделать селфи с фанатами.
Крис Хемсворт не понравился сове на премьере фильма.
Джимм Керри попался за граффити.
Каре Делевинь не дадут спокойно поесть.
Шэрон Осборн лишилась зуба в прямом эфире ток-шоу.
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Под пристальными прицелами фотокамер сложно всегда сохранять презентабельный вид. Сделали для вас подборку снимков знаменитостей, которые не справились с этой...
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