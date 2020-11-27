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Как неловко! Звезды, которые попали впросак и были пойманы

27.11.2020 07:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как неловко! Звезды, которые попали впросак и были пойманы

Под пристальными прицелами фотокамер сложно всегда сохранять презентабельный вид. Сделали для вас подборку снимков знаменитостей, которые не справились с этой задачей!

Леонардо Ди Каприо демонстрирует нижнее белье на улице. 



Джастин Бибер уронил телефон при попытке сделать селфи с фанатами.


Крис Хемсворт не понравился сове на премьере фильма.


Джимм Керри попался за граффити. 


Каре Делевинь не дадут спокойно поесть.


Шэрон Осборн лишилась зуба в прямом эфире ток-шоу.


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Под пристальными прицелами фотокамер сложно всегда сохранять презентабельный вид. Сделали для вас подборку снимков знаменитостей, которые не справились с этой...
 
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