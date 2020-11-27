Как неловко! Звезды, которые попали впросак и были пойманы

Источник материала: ОНТ

Под пристальными прицелами фотокамер сложно всегда сохранять презентабельный вид. Сделали для вас подборку снимков знаменитостей, которые не справились с этой задачей!

Леонардо Ди Каприо демонстрирует нижнее белье на улице.









Джастин Бибер уронил телефон при попытке сделать селфи с фанатами.





Крис Хемсворт не понравился сове на премьере фильма.





Джимм Керри попался за граффити.





Каре Делевинь не дадут спокойно поесть.





Шэрон Осборн лишилась зуба в прямом эфире ток-шоу.





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