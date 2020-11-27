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Можно торговаться. Новая партия квартир за 40 тысяч долларов в Минске, где можно жить

27.11.2020 07:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Раз в месяц мы публикуем подборку однокомнатных квартир примерно за 40 тысяч долларов, где даже можно жить. И в итоге многие из них продаются. Возможно, в ситуации рекордного предложения покупатели неплохо сторговывают с этой и так небольшой цены. Вот свежие пять квартир примерно за 40 тысяч долларов, в которые можно сразу заехать и как минимум жить хотя бы первое время без ремонта.

В Серебрянке

За 39,9 тысячи долларов продается квартира на девятом этаже панельной девятиэтажки на проспекте Рокоссовского, 105. Площадь — 32,9 квадратного метра. Площадь кухни — 7,2 метра. Балкон есть.




В квартире установлены пластиковые окна и металлическая дверь. В объявлении сказано, что в квартире можно жить. Правда, надо обратить внимание на напольное покрытие, которое сейчас устелено коврами.




Квартира хоть и находится не так близко к центру и метро, но зато в районе с нормальной инфраструктурой и не в пятиэтажной хрущевке.

В Масюковщине

За 39,9 тысячи долларов продается квартира на четвертом этаже панельной пятиэтажки 1981 года на улице Лынькова, 85, к. 2. Площадь — 32 квадратных метра. Площадь кухни — 7 метров. Балкон есть.




В квартире установлены пластиковые окна, на полу — дерево, в ванной — плитка. В объявлении сказано, что жилье продается с мебелью.




Эта квартира тоже не так близка к метро и центру, зато тут неплохой для такой цены и месторасположения ремонт. Все же это спальник не на самой окраине города.

В Шабанах

За 41 тысячу долларов продается квартира на шестом этаже панельной пятиэтажки 1984 года на улице Ротмистрова, 32. Площадь — 33,4 квадратного метра. Площадь кухни — 7 метров. Балкона нет.




В квартире пластиковые окна и металлическая дверь. На полу — линолеум.




Эта квартира хоть и далеко от центра, но тут, говорят, хорошие соседи и отличная инфраструктура.

Возле «Могилевской»

За 41 тысячу долларов продается квартира на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1967 года на улице Варвашени, 16. Площадь — 32 квадратных метра. Площадь кухни — 6,7 метра. Балкон есть.




В 2017 году в доме проведен капитальный ремонт (дом утеплен, заменены коммуникации). В квартире — ламинат, стеклопакеты, натяжной потолок, шкафы-купе.




Квартира находится в пешей доступности от метро «Могилевская». Рядом неплохая инфраструктура.

В Шабанах

За 41,9 тысячи долларов продается квартира на девятом этаже панельной девятиэтажки 1990 года на улице Бачило, 6. Площадь — 35,5 квадратного метра. Площадь кухни — 7,2 метра. Балкон есть.




В квартире — входная металлическая дверь, стеклопакеты, два встроенных шкафа-купе, кухонный гарнитур, в санузле — плитка. Напольное покрытие в коридоре и кухне — плитка, в жилой комнате — ламинат.





В квартире неплохой ремонт и находится она далеко не в самой худшей части Шабанов. Разве что в одном коридоре тут по шесть квартир.

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Теги: Минск
 
 
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