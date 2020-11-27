Сколько можно заработать, если отнести валюту в банк надолго? Актуальные вклады в долларах и евро

На фоне происходящего в экономической и политической сферах, многие белорусы забирали свои вклады из банков. Правда, хранить сбережения дома тоже не очень безопасно. Эксперты говорят, что наибольшей популярностью сейчас пользуются короткие вклады, а что же предлагают банки тем, кто рискнет принести валюту на год и более?
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 26 ноября.
Безотзывные вклады на 1 год
Минимальные ставки в этом сегменте — 0,35% годовых. Максимальные — 2,3% в долларах и 1,3% в евро. Таких вариантов на данный момент мы нашли 13.
В первую очередь вклады отличаются способом оформления (онлайн или в отделении банка), минимальной суммой, возможностью пополнения и капитализацией процентов. Отметим, что в некоторых банках ставка по вкладу, открытому в отделении, будет ниже, чем ставка по этому же вкладу, оформленному онлайн. Такие условия, например, действуют в Банке Дабрабыт и БНБ-Банке.
Минимальная сумма вклада — 5 долларов или евро при оформлении онлайн-вклада в Банке Дабрабыт. Максимальная — 1 тысяча долларов или евро в Paritetbank.
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
БНБ-Банк,
Вклад в будущее
2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да
БТА Банк,
Я надежен
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да
Paritetbank,
Клевер
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Отличный
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт плюс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет
Отзывные вклады на 1 год
Если оформлять депозит на год с возможностью отзыва, то ставки по лучшим предложениям будут в 3 раза ниже, чем по безотзывным. Максимальная в долларах — 0,75%, в евро — 0,5% годовых. Таких вариантов на рынке семь, при этом в трех из них достаточно иметь 25 долларов для первого взноса.
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой
0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да
Технобанк,
е-Успешный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Минимальные ставки в этом сегменте от 0,1% до 0,5%.
Безотзывные вклады на 2−3 года
Повышения ставок не произошло и по более «длинным» депозитам. Безотзывные депозиты как на 1 год, так и на 2−3 года принесут не более 2,3% в долларах (таких вариантов на рынке 13). Пожалуй, единственным преимуществом вклада сроком от 2 лет является отсутствие подоходного налога в 13%.
Из интересного: по выбранному вкладу в БТА Банке капитализация процентов будет ежедневной (обычно ежемесячная). А самые жесткие условия во Франсабанке: по вкладу отсутствует как возможность пополнения, так и капитализация процентов.
РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный
2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да
БНБ-Банк,
Лучшее будущее
2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да
Беларусбанк,
Классик
2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да
БТА Банк,
Я реален
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная
МТБанк,
Актуальный
2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да
Paritetbank,
Капитал
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор
2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
Цептер Банк,
Цептер Соната
2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет
Минимальная ставка по доллару в данной категории — 0,45%.
Отзывные вклады на 2−3 года
Минимальные ставки в этом сегменте составляют всего 0,1%. Но и максимальная доходность немногим лучше — 0,75% годовых. Таких вариантов на рынке семь, все ставки фиксированные. К первоначальному взносу банки тоже подходят щадяще: в РРБ-Банке нет ограничений по сумме вклада, в БТА Банке достаточно 10 долларов или евро, в большинстве других банков, чтобы открыть вклад на такой срок достаточно 100 долларов.