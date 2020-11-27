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Сколько можно заработать, если отнести валюту в банк надолго? Актуальные вклады в долларах и евро

27.11.2020 07:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На фоне происходящего в экономической и политической сферах, многие белорусы забирали свои вклады из банков. Правда, хранить сбережения дома тоже не очень безопасно. Эксперты говорят, что наибольшей популярностью сейчас пользуются короткие вклады, а что же предлагают банки тем, кто рискнет принести валюту на год и более?


Фото: Reuters

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырех категорий: вклады на 1 год и на 2−3 года, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Первоначальный взнос на вклад не должен превышать 1000 долларов и евро. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 26 ноября.

Безотзывные вклады на 1 год

Минимальные ставки в этом сегменте — 0,35% годовых. Максимальные — 2,3% в долларах и 1,3% в евро. Таких вариантов на данный момент мы нашли 13.

В первую очередь вклады отличаются способом оформления (онлайн или в отделении банка), минимальной суммой, возможностью пополнения и капитализацией процентов. Отметим, что в некоторых банках ставка по вкладу, открытому в отделении, будет ниже, чем ставка по этому же вкладу, оформленному онлайн. Такие условия, например, действуют в Банке Дабрабыт и БНБ-Банке.

Минимальная сумма вклада — 5 долларов или евро при оформлении онлайн-вклада в Банке Дабрабыт. Максимальная — 1 тысяча долларов или евро в Paritetbank.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

БНБ-Банк,
Вклад в будущее

 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я надежен

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Клевер

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Отличный

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт плюс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Безотзывный на 13 месяцев

 2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да

БНБ-Банк,
Вклад в будущее

 2−2,3% в USD (фиксированная); 14 месяцев; от 250 USD; нет; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,2% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; нет; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 13 и 18 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я надежен

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 50 USD; да, первый месяц; да

Paritetbank,
Клевер

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 13 месяцев; от 1000 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Отличный

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 367 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт плюс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Smart Люкс

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 10 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; нет

Отзывные вклады на 1 год

Если оформлять депозит на год с возможностью отзыва, то ставки по лучшим предложениям будут в 3 раза ниже, чем по безотзывным. Максимальная в долларах — 0,75%, в евро — 0,5% годовых. Таких вариантов на рынке семь, при этом в трех из них достаточно иметь 25 долларов для первого взноса.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да

Технобанк,
е-Успешный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

БНБ-Банк,
Верное решение

 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 12 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 12 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 370 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 335 дней; да

Беларусбанк,
Классик

0,75% в USD (фиксированная); 12 и 18 месяцев; от 25 USD; да, кроме последнего месяца; да

Технобанк,
е-Успешный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 365 дней; от 100 USD/EUR; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 385 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Минимальные ставки в этом сегменте от 0,1% до 0,5%.

Безотзывные вклады на 2−3 года

Повышения ставок не произошло и по более «длинным» депозитам. Безотзывные депозиты как на 1 год, так и на 2−3 года принесут не более 2,3% в долларах (таких вариантов на рынке 13). Пожалуй, единственным преимуществом вклада сроком от 2 лет является отсутствие подоходного налога в 13%.

Для вкладов на длительный срок важным критерием выбора является возможность пополнения и наличие капитализации процентов. Такие возможности сочетают в себе вклады Банка БелВЭБ, Белагропромбанка, Беларусбанка, БНБ-Банка и РРБ-Банка.

Из интересного: по выбранному вкладу в БТА Банке капитализация процентов будет ежедневной (обычно ежемесячная). А самые жесткие условия во Франсабанке: по вкладу отсутствует как возможность пополнения, так и капитализация процентов.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный

 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да

БНБ-Банк,
Лучшее будущее

 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я реален

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная

МТБанк,
Актуальный

2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да

Paritetbank,
Капитал

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор

2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Соната

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
На 36 месяцев, Европейский на 2 года Лояльный

 2,3% в USD и 1,3% в USD (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 100 USD/EUR; да, по вкладу на 36 месяцев первые 12 месяцев; да

БНБ-Банк,
Лучшее будущее

 2−2,3% в USD и 1−1,25% в EUR (фиксированная); 24 и 36 месяцев; от 250 USD/EUR; да, кроме последних 13 месяцев; да

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 12 месяцев; да

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2,3% онлайн и 2,25% оффлайн в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да

Банк Решение,
Online-решение

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; нет; да

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2,3% в USD и 1,1% в EUR (фиксированная); 735 и 1110 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 365 и 740 дней соответственно; да

Беларусбанк,
Классик

2,3% в USD (фиксированная); 30 и 36 месяцев; от 100 USD; да, кроме последних 12 месяцев; да

БТА Банк,
Я реален

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 1000 USD; да, в течение первого месяца; да, ежедневная

МТБанк,
Актуальный

2,3% в USD (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD; нет; да

Paritetbank,
Капитал

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да

Технобанк,
Интернет-депозит e-Фурор

2,3% в USD (фиксированная); 735 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Верный расчёт

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 25 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет

Цептер Банк,
Цептер Соната

2,3% в USD и 1,3% в EUR (фиксированная); 750 дней; от 50 USD/EUR; да; нет

Минимальная ставка по доллару в данной категории — 0,45%.

Отзывные вклады на 2−3 года

Минимальные ставки в этом сегменте составляют всего 0,1%. Но и максимальная доходность немногим лучше — 0,75% годовых. Таких вариантов на рынке семь, все ставки фиксированные. К первоначальному взносу банки тоже подходят щадяще: в РРБ-Банке нет ограничений по сумме вклада, в БТА Банке достаточно 10 долларов или евро, в большинстве других банков, чтобы открыть вклад на такой срок достаточно 100 долларов.

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в иностранной валюте

0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
БТА Копилка

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад

Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация

РРБ-Банк,
Отзывный на 24 месяца

 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; без ограничений; нет; да

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад в иностранной валюте

0,75% в USD (фиксированная); 36 месяцев; от 100 USD; да, первые 24 месяца; да

Банк БелВЭБ,
Универсальный с плавающей ставкой

0,75% в USD и 0,1% в EUR (плавающая); 24 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

Банк Решение,
Online-стратегия

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да

БТА Банк,
БТА Копилка

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 24 месяца; от 10 USD/EUR; да, первые 23 месяца; да

Технобанк,
Новая вершина

0,75% в USD (фиксированная); 1095 дней; от 100 USD; нет; да

Франсабанк,
Результативный

0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 735 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

 
 
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