«Евангелиста подурнела так, что не узнают даже поклонники». Почему мы всё еще осуждаем женщин за старение

Источник материала: Tut.by

Попался на глаза очень неприятный материал о том, как некогда блиставшая Линда Евангелиста подурнела настолько, что ее не узнают даже самые преданные поклонники. Позже оказалось, что у бывшей топ-модели были серьезные проблемы со щитовидной железой, депрессия, она проходила непростое лечение, что, вероятнее всего, и отразилось на ее внешности.



Фото: pinterest.com

Но людям не понять, людям нужна эстетика. «Запустила себя Линда», — качают головой они.

Бедная Линда: даже если б захотела, не сможет ответить каждой МарьВанне, что это всё таблетки. И что, когда речь идет о медицинских препаратах, тебе не до лишних килограммов. Как говорит моя подруга, которой я жалуюсь, что от лекарств вес медленно, но верно растет: «Зачем тебе быть худой, если без таблеток ты не сможешь встать с постели?».

А если даже отбросить этот аспект, Линда Евангелиста выглядит совершенно нормально. Обычная 55-летняя женщина. Но вот только никто не ждет от женщины (тем более такого уровня, как Евангелиста), что она будет выглядеть на свой возраст. Никак нам не изжить этот жуткий стереотип, что женщина должна, обязана, вынуждена костьми лечь, но выглядеть моложе указанных в паспорте цифр.



Фото: unsplash.com

«Выглядишь на десяток лет моложе» — это лучший комплимент, который может случиться с женщиной начиная с двадцати пяти. А если твоего сына принимают за брата, о большем и мечтать нельзя. И это очень трудно из себя вытравить.

Когда я писала прошлый материал — о безнаказанности домашнего насилия , я посмотрела несколько ток-шоу, посвященных этой теме, в частности про Марата Башарова и Александра Серова.

Так вот, в одной из передач показали бывшую одноклассницу Серова, в которую он был влюблен в школьные годы. И все присутствующие попадали от смеха. Смотрите, старушка. Да, старушка.

А как должна выглядеть женщина в шестьдесят семь лет, да еще и прожившая жизнь в глухом селе? Смешит ее образ, если сопоставить с Серовым?

Да, конечно, это же не двадцатилетние девчонки, на которых так падки престарелые артисты. А что еще более показательно, никого не смешит, как выглядит сам Серов. И никто не говорит о том, что он себя запустил — «раскабанел» там, например. Ведь только женщина должна стареть красиво, а он дожил — и на том спасибо.

Отчего вообще зависит то, как мы будем стареть? Огромное значение играет наследственность. Как известно, есть несколько типов старения. И мелкоморщинистый — это как раз то, что называется «стареть красиво», когда много-много мелких морщинок, но в целом все ок, ничего не расползлось, а лицо не стекло в декольте. Но не всем так везет. Более вероятно, что у нас, славянок, вылезет второй подбородок и мешки под глазами, нависнут верхние веки, появятся ярко выраженные носогубные складки и птоз.

Безусловно, важен и образ жизни, который напрямую зависит от наших финансовых возможностей и, соответственно, питания, отдыха и регулярного профессионального косметологического ухода.



Фото: unsplash.com

Итого: если тебе не очень повезло с наследственностью, ты не миллионерша, да еще и какие-нибудь лекарственные препараты неприятные вынуждена принимать, которые весу и отеков изрядно так подарят, то судьба твоя предрешена и стареть красиво не получится.

Вот только ничего страшного в этом нет. Совершенно.

Женщины уже сделали много для того, чтобы это невероятное напряжение, связанное с естественными процессами старения, ушло в прошлое. Нельзя не заметить, что на улицах все больше женщин, которые не тратят время и силы на закрашивание седины. Что в рекламных компаниях и на подиумах всё больше моделей старше 60. И что огромное количество женщин отказываются соответствовать чужим представлениям о том, как должно, чтобы жить так, как хочется.



Белорусская модель Лариса Трафимович

И знаете что? Правильно делают. В наших интересах разбивать все стереотипы и страхи старения в пух и прах, потому что каждая из нас, если повезет, станет старухой.

Так ли уж важно, с каким количеством морщин и в каком весе придем мы к этому возрасту? И правда ли красота стоит таких жертв, как утренние пончики к кофе?

Тем более что мы видим, к чему приводит желание любой ценой сохранить красоту и молодость. Скажем, на примере Веры Алентовой.





И вот это отношение к себе по-настоящему страшно.