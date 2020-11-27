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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты рассказали, как запретить Google следить за смартфоном Деактивировать отслеживание можно в учетной записи.

Для деактивирования отслеживания необходимо запустить приложение Google на iPhone, в графе "Управление учетной записью Google" выбрать "Конфиденциальность и персонализация" и выключить функцию "История местоположений".Отмечается, что при включенном параметре информация о геолокации поступает приложениям и службам Google.