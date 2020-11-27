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Эксперты рассказали, как запретить Google следить за смартфоном
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
можно в учетной записи.
Для деактивирования отслеживания необходимо запустить приложение Google на iPhone, в графе "Управление учетной записью Google" выбрать "Конфиденциальность и персонализация" и выключить функцию "История местоположений".
Отмечается, что при включенном параметре информация о геолокации поступает приложениям и службам Google.
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Деактивировать отслеживание можно в учетной записи.
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