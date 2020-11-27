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Эксперты рассказали, как запретить Google следить за смартфоном

27.11.2020 08:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперты рассказали, как запретить Google следить за смартфоном
Иллюстративное фото
Отключение параметра "История местоположений" на iPhone позволит защитить его от отслеживания Google. Об этом сообщается на портале Business Insider.
можно в учетной записи.

Для деактивирования отслеживания необходимо запустить приложение Google на iPhone, в графе "Управление учетной записью Google" выбрать "Конфиденциальность и персонализация" и выключить функцию "История местоположений".

Отмечается, что при включенном параметре информация о геолокации поступает приложениям и службам Google.
 
 
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Деактивировать отслеживание можно в учетной записи.
 
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