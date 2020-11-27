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Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки

27.11.2020 08:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки

  • 27.11.2020, 8:07
Прощание с Диего Марадоной переросло в беспорядки
Фото: Reuters

Десятки тысяч поклонников футболиста осадили президентский дворец в Аргентине.

В столице Аргентины Буэнос-Айресе полиция в четверг, 26 ноября, применила слезоточивый газ и травматическое оружие с резиновыми пулями во время беспорядков на церемонии прощании со звездой мирового футбола Диего Армандо Марадоной.

Десятки тысяч поклонников футболиста, собравшиеся на площади перед президентским дворцом, где проходила церемония, прорвали оцепление в страхе, что им не позволят попрощаться с кумиром. Беспорядки переросли в столкновение с полицией - в силовиков летели камни и бутылки. Несколько человек получили ранения, сообщает dw.com.

После церемонии прощания гроб с футболистом в сопровождении кортежа численностью в тысячу полицейских на мотоциклах отвезли на кладбище "Белья виста" в пригороде аргентинской столицы. На одном из участков поклонники футболиста устроили пробку и затормозили движение кортежа. На кладбище Марадону похоронили с участием лишь 25 родственников и близких.

Диего Марадона - чемпион и вице-чемпион мира

О смерти Марадоны СМИ сообщили в среду. Диего Марадона скончался в своем доме в городе Тигре в провинции Буэнос-Айрес в возрасте 60 лет. За несколько дней до смерти он перенес операцию после кровоизлияния в мозг.

За свою спортивную карьеру Диего Марадона провел 91 матч в составе сборной Аргентины, забив 34 гола. В 1986 году он стал чемпионом мира по футболу, в 1990-м - вице-чемпионом. Марадона являлся почетным гражданином Буэнос-Айреса.

Последние годы жизни звезды футбола, однако, были омрачены скандалами, связанными с употреблением наркотиков, уклонением от уплаты налогов на миллионные суммы, а также алиментов на его внебрачных детей. В 1994 году он получил условный тюремный срок за то, что стрелял из пневматической винтовки в журналистов, ранив четырех человек.

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Десятки тысяч поклонников футболиста осадили президентский дворец в Аргентине.
 
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