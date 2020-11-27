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В Канаде в перестрелке мужчины с полицейскими погиб ребенок
Источник материала: ОНТ
В провинции Онтарио (Канада) в результате перестрелки с участием полиции погиб один человек, еще двое были ранены. Об этом
Трагедия произошла в городе Каварта-Лейкс, расположенном в 135 км от Торонто. Во время перестрелки между сотрудниками полиции и мужчиной погиб годовалый ребенок. Ранения получили стрелявший мужчина и один из правоохранителей. Преступник был задержан.
Начато расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Фото: Richard Lautens / Global Look Press/ ZUMAPRESS
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В провинции Онтарио (Канада) в результате перестрелки с участием полиции погиб один человек, еще двое были ранены. Об этом информирует CBC. Трагедия произошла в...
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