В Канаде в перестрелке мужчины с полицейскими погиб ребенок

Источник материала: ОНТ

В провинции Онтарио (Канада) в результате перестрелки с участием полиции погиб один человек, еще двое были ранены. Об этом информирует CBC.

Трагедия произошла в городе Каварта-Лейкс, расположенном в 135 км от Торонто. Во время перестрелки между сотрудниками полиции и мужчиной погиб годовалый ребенок. Ранения получили стрелявший мужчина и один из правоохранителей. Преступник был задержан.

Начато расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Richard Lautens / Global Look Press/ ZUMAPRESS

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