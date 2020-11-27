Приведения существуют? Самые известные фото паранормальных явлений

Источник материала: ОНТ

Кто-то верит в приведения, а кто-то считает, что у страха глаза велики и всё это выдумки. Сделали для вас подборку самых известных снимков паранормальных явлений.

История про приведение "Леди Браун" известна во всем мире. Муж приревновал супругу и запер её дома, где она и погибла в заточении. Считается, что с тех пор душа её так и не обрела покоя и бродит по окрестностям.





Фредди Джексон - авиамеханик, погибший случайно, он попал под винт самолета. В день похорон друзья молодого человека сделали этот снимок, а когда проявили пленку, то увидели размытую фигуру на нём. Многие узнали лицо Фредди на фотографии.





Фотография лестницы в Национальном музее в Гринвиче шокировала ученых. На ней явно видно фигуру, которая идёт вверх и держится обеими руками за перила.

Обнаружить фигуру почившей матери, сидящую на заднем сидении автомобиля - представляете, в каком шоке была женщина по имени Мабель, когда была проявлена эта фотография? В тот день они с супругом ездили навещать могилу матери и она сняла, как муж ждёт её в машине.

Ещё одна фотография с кладбища. На заднем фоне можно увидеть мужчину в шляпе. Фотограф уверял, что в момент снимка никого позади его друга не было.





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