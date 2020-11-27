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Два минчанина погибли при пожаре в гараже
Источник материала: Навiны
Утром 27 ноября на территории частного дома по улице Мозырской загорелся гараж, есть жертвы.
По сообщению МЧС, на месте инцидента спасатели обнаружили два мужских тела. Огонь также повредил имущество внутри помещения и строительные конструкции кровли.
Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
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Утром 27 ноября на территории частного дома по улице Мозырской загорелся гараж, есть жертвы.
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