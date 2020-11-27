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Два минчанина погибли при пожаре в гараже

27.11.2020 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Утром 27 ноября на территории частного дома по улице Мозырской загорелся гараж, есть жертвы.

Два минчанина погибли при пожаре в гараже

По сообщению МЧС, на месте инцидента спасатели обнаружили два мужских тела. Огонь также повредил имущество внутри помещения и строительные конструкции кровли.

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

 
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Утром 27 ноября на территории частного дома по улице Мозырской загорелся гараж, есть жертвы.
 
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