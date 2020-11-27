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Бывшему следователю Евгению Юшкевичу вменяют уголовную статью

27.11.2020 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета, а ныне андроид-разработчику и инициатору проекта bychange.me Евгению Юшкевичу вменяют уголовную статью.

Бывшему следователю Евгению Юшкевичу вменяют уголовную статью

Об этом сообщила в «Фейсбуке» адвокат Мария Колесова-Гудилина.

Юшкевича задержали вечером 24 ноября в его минской квартире, где также прошел обыск. Он сейчас в ИВС. Адвокату удалось посетить подзащитного. По ее словам, Евгений цел и всем передает привет.

Евгений Юшкевич пять лет проработал следователем в СК. В 2017 году ушел с должности старшего следователя отдела по расследованию по экономическим преступлениям УСК по Минску.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержанному 24 ноября бывшему следователю Следственного комитета, а ныне андроид-разработчику и инициатору проекта bychange.me Евгению Юшкевичу вменяют уголовную...
 
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