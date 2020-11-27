Успех – это совместная деятельность: руководитель HR-отдела Parimatch Belarus о драйве команды и развитии технологий

Источник материала: ProBusiness



Валентина Коляда, руководитель HR-отдела Parimatch Belarus, фото предоставлено компанией

Сделав ставку на развитие технологий, компания Parimatch за пару лет вышла на новые рынки, заняла новые сферы в игровой индустрии и укрепила команду. И если раньше сотруднику могло быть не так уж и важно, куда движется компания, то сегодня это может стать принципиальным вопросом в трудовых отношениях.

Руководитель HR-отдела Parimatch Belarus Валентина Коляда рассказывает, как ценности компании, правильная команда и стратегия на развитие технологий взаимосвязаны с достижением целей бизнеса и запуском нового проекта.

В основе — 7 принципов

— Parimatch на рынке с 1993 года. Многие знают вас как беттинговую компанию, а теперь и как онлайн-казино. Но как о работодателе о вас известно немногое. Расскажите про компанию, ее структуру.

— Parimatch имеет офисы в странах СНГ, Европы и штат 2000 сотрудников. Команда Parimatch Belarus — 230 специалистов, 15% от общего штата бэк-офиса — сотрудники коммерческого направления (маркетинг, PR, партнерский отдел), еще около 25% — сотрудники технического направления (разработка, информационная безопасность, системное администрирование, продуктовая команда), треть команды — операционный департамент (работа с клиентами, продажи и др.).



Фото предоставлено компанией Parimatch

— Многие организации стараются опираться на ценности. Какие ценности у Parimatch?

— Мы разделяем семь ценностей:

Adaptive. Мы умеем быстро адаптироваться к меняющимся условиям, реализовываем нестандартные идеи, новые фишки. Мы считаем, что быть открытым к изменениям — значит иметь больше шансов на успех, что подтверждается нашими результатами.

Teamwork. Это про важность быть частью команды и генерировать совместные решения, поддерживать эффективную коммуникацию, уметь слышать и слушать.

Brave. Мы создаем среду, в которой сотрудники не боятся делиться идеями, выражать свои мысли, проявлять смелость и нести ответственность за результат.

Take ownership. Мы рады, когда ребята проявляют инициативу, вносят идеи и рекомендации в проект, и никто не зажат рамками должностных задач и ролей.

Family&Trust. Для нас важно доверять друг другу, уважать друг друга и, как в семье, заботиться о каждом. Работать в компании — значит быть частью семьи Parimatch и осознавать свой вклад в общее дело.

Clean living. Мы стараемся быть примером для других как в личном, так и профессиональном плане, стремимся поддерживать психическое и физическое здоровье сотрудников, заботимся о природе и других людях, которые окружают нас, участвуем в корпоративных инициативах.

Selfless. Помогать и поддерживать в развитии коллег, использовать «мы», а не «я» — в генетике Parimatch.



Фото предоставлено компанией Parimatch

— Parimatch — международная компания. Как построена коммуникация с зарубежными офисами?

— Сотрудники Parimatch Belarus постоянно обмениваются экспертизой с коллегами из аналогичных департаментов холдинга. В работе ребята совместно реализуют стратегию, участвуют в разработке проектов, делятся успешными кейсами.

До пандемии мы часто ездили к коллегам в разные страны и, помимо решения текущих задач, знакомились с менталитетом каждой страны и перенимали лучшие практики.

Индустрия беттинга будет расти

— Какими достижениями Parimatch вы гордитесь больше всего?

— Сложно выделить что-то одно, таких приобретений много и они настолько разные! Я скажу про источник и причину всех наших достижений — трансформация. Больше всего я горжусь тем, с какой скоростью наша компания «переключается» и начинает работать именно в том направлении, которое актуально.

Например, сейчас мы в процессе закрытия всех розничных пунктов приема ставок: пандемия стала триггером для этого. Клиенты, как показывают наши внутренние исследования, переходят в онлайн, и мы трансформируем свои услуги и возможности соответствующим образом. И это большая операционная и техническая работа многих подразделений компании.

Мы постоянно автоматизируем и улучшаем нашу работу, держим руку на пульсе с намерением найти лучшие решения как для команды, так и для развития бизнеса.

— Легальные ставки набирают популярность. Говорит ли это о том, что стереотипы про ставки уже неактуальны? Как это влияет на развитие продукта компании, работу команды?

— Сейчас мы встречаем редкие отказы, когда соискатели слышат про такую сферу, как беттинг. Но года 3−4 назад это была реальная проблема. Очень многие кандидаты относились к компании настороженно, возможно, они думали, что мы работаем нелегально. А сейчас бренд работает на нас, и случаи отказа очень редки. Это большая комплексная работа наших ребят, которые следят за брендом компании, и эффект становится уже обратным: люди хотят идти к нам, потому что сфера интересная, в ней есть вызовы, эмоции, скорость, технологичность. Она очень своеобразная, но в ней можно очень круто развиваться и расти.

— Ваша стратегия и технологии направлены на трансформацию услуг и возможностей, развитие продукта и усиление информационной безопасности. Расскажете подробнее?

— Мы активно переходим в онлайн и создаем новые решения, которых нет у конкурентов. Parimatch — уже давно не просто ставки. Это целая экосистема продуктов: киберспорт, киберигры, онлайн-казино, веб- и мобильная версии платформы, приложения. Чтобы реализовывать все это, нужны внутренняя экспертиза и надежный ИТ-сектор, хорошая платформа. Собственно, над решением этих задач мы и работаем.

— Есть ли представление будущего, которое ждет беттинговые компании?

— Я думаю, эта сфера будет набирать обороты. Что касается рынка СНГ, то хотелось бы, чтобы общество воспринимало данную сферу, как это, например, происходит в Америке. Там семья откладывает, к примеру, сто долларов на игру, и они идут играть. Они получают эмоции, удовольствие. Для них это развлечение, как для нас кино. Я думаю, что наш рынок идет к этому.



Фото предоставлено компанией Parimatch

— К чему стремится Parimatch в своей работе и какие планы развития на ближайшие годы?

— Parimatch продолжает расти и развиваться (я имею в виду численность). Мы делаем упор на наши приоритетные направления: ИТ, продукт, маркетинг, PR, аналитика. Что касается маркетинга, то тут, скорее, даже синергия маркетинга и технологий.

Одна из главных целей компании — предложить пользователям самый лучший опыт, внедряя современные технологии и новые услуги для расширения функциональности сервиса. И для этого нам прежде всего нужны высококвалифицированные специалисты из сферы ИТ.

Мы часто проводим разного рода сессии, на которых обсуждаем планы. У нас готова стратегия на 2021 год, в ней затронуты все наши направления. Планы у нас очень амбициозные. Я думаю, что цели, которые ставит Parimatch, будут достигнуты благодаря тем задачам, которые мы себе поставили. В целом глобальная миссия Parimatch, как я уже сказала, — удовлетворить самые взыскательные желания наших клиентов и, внедряя современные технологии, становиться более уникальными и востребованными. Вокруг этого сосредоточены все наши планы на ближайшие годы.

Команда — основной драйвер

— В чем для команды заключается ценность работы в Parimatch ?

— В возможностях для развития. Часто делюсь успехом сотрудницы из бухгалтерии, которая прошла внутренний отбор, выполнила тестовое задание и сейчас работает как разработчик — это про возможности реализации, когда желания и идеи сотрудника поддерживаются средой и нанимателем.



Команда Parimatch Belarus

— Кто эти люди, которые работают в Parimatch?

— Я каждый раз задумываюсь над портретом того сотрудника, который есть в нашей компании. На разных этапах, проектах, задачах — это разные люди, но есть и общая составляющая. Это сотрудники с огромной мотивацией, энергией и самоотдачей любимому делу. Когда ты общаешься с человеком, ты видишь его энергетику, видишь, насколько он решительный и смелый, насколько его образование, опыт, навыки, интересы демонстрируют его индивидуальность. Наши ребята всегда на драйве. Мне иногда кажется, что в нашем офисе прямо какие-то заряженные частицы летают, как будто кто-то из «Астерикс и Обеликс» варит зелье, потому что ребята работают 24/7.

Когда мы проводили оценку по эмоциональному выгоранию, то получили результаты, что ее практически нет, несмотря на то что ребята работают очень много и иногда в ущерб личным вопросам.

Наши ребята всегда принимают любой вызов и всегда воспринимают его как возможность получить новый опыт. Команда всегда открыта. Мы стараемся давать честную обратную связь, потому что нам есть куда расти. Сотрудники четко понимают, у кого какая роль. Более того, они предлагают направления движения компании. Именно здесь ребята ощущают самостоятельность, прозрачность в рабочих процессах, ориентацию на результат, единение и динамику с командой.



Валентина Коляда, руководитель HR-отдела Parimatch Belarus

— Назовите топ 5−7 профессиональных навыков/качеств, которые описывают вашего сотрудника.

— Умение работать в режиме многозадачности, ориентация на результат, высокая адаптивность и гибкость, экспертность, открытость и ответственность.

— Какие культура взаимоотношений и стиль управления внутри Parimatch?

— Мы стремимся к взаимоуважению, ценим и принимаем разные точки зрения и, естественно, их обсуждаем. Мы всегда за диалог. Разговаривая, можно понять все ожидания, проблемы и сложности сотрудников, найти обоюдно интересное решение.

Мы выстраиваем прозрачные взаимоотношения внутри команды и постоянно создаем много поводов, где сотрудники могут познакомиться друг с другом, найти собеседника по интересам и продолжить общение. Например, у нас есть Slack-канал, в котором случайным образом выбираются два или три сотрудника, и ребята идут на «деловой кофеек».

Поэтому коммуникация у нас постоянная, и, естественно, налаживание этих неформальных отношений влияет в последующем на коммуникацию между отделами, результаты.

Мотивация основана на обмене экспертизой

— Управлять развитием технологий и мотивировать сотрудников, чья работа во многом основана на нововведениях, улучшениях — это сложно. Как вам это удается?

— Это возможно благодаря привлечению ребят в кросс-команды и созданию дополнительных площадок и инструментов внутренней коммуникации, где каждый делится экспертизой, мнением, идеями, что позволяет развиваться как отдельным направлениям, так и компании в целом. Мы регулярно рассказываем командам посредством внутренних каналов, какие компания реализует проекты, наши последние достижения и новые поводы для гордости. Получается, что сотрудники видят, что делают другие, куда движется команда, какой следующий шаг, и могут в нужное время и в нужном месте поучаствовать в реализации этих проектов.



Фото предоставлено компанией Parimatch

— Система нематериальной мотивации играет важную роль при работе с командой, что вы делаете в этом направлении?

— Приведу несколько примеров:

В Parimatch есть возможность проходить обучение за счет компании, участвовать в конференциях как в качестве слушателя, так и в качестве спикера

Корпоративная библиотека в открытом доступе для сотрудников, мы прививаем любовь к чтению: организовываем кроссбукинг внутри команд, дарим профессиональную литературу за активное участие в жизни компании

Мы вводим элементы геймификации при работе с персоналом. Сейчас работаем над проектом, который позволит зарабатывать баллы и впоследствии менять их на брендированную продукцию компании. Она у нас отличается особым стилем и помогает однозначно выделяться, поэтому все хотят ее заполучить

У нас есть ивент-план мероприятий в компании, сформированный на основе бизнес-целей, в достижении которых нужны правильные решения при работе с персоналом. На его основе мы регулярно проводим активности для сотрудников, помогаем им отвлекаться от рабочих будней и получить новые эмоции и вдохновение. Раз в неделю у нас обязательно проводится конкурс, где ребята могут проявить креатив и посоревноваться друг с другом. Также мы активно работаем над развитие наших сотрудников и проводим для них обучение в соответствии с актуальными темами, которые выбирают они

Многие наши активности подкрепляется спортивным духом. Спортивные занятия для нас — это традиции и часть нашей корпоративной культуры. У нас есть ряд спортивных корпоративных занятий (йога, бег, кросс-фит, футбол, настольный теннис). Пандемия, конечно, внесла свои корректировки, но некоторые занятия с переходом на «удаленку» также перешли в онлайн-формат, например, утренняя йога.

— Вы вышли с образовательной инициативой Marketing Camp в студенческую среду и профессиональное пространство (премия HR-Brand). Расскажите о проекте, его участниках, целях, возможностях.

— Parimatch Marketing Camp — наш первый образовательный проект, разработанный специалистами компании. Проект имеет своей целью повысить значимость белорусских образовательных проектов в целом, учитывая, что кейсов по реализации подобных активностей (стратегическое планирование и маркетинг в формате 360 градусов) крайне мало на отечественном рынке.

Мы имеем талантливую команду, экспертизу, отработанные кейсы. Мы готовы помочь молодым ребятам в выборе своего профессионального пути и предоставляем им все возможности погрузиться в практический маркетинг в полном смысле этого слова. Ведь просто теорией не научишься, а схожих предложений в образовательной среде нет.



Андрей Бейербах, директор по маркетингу Parimatch Belarus

В процессе обучения наши сотрудники-спикеры, которых семь, в течение полутора месяцев делятся своей экспертизой, инструментами, погружают ребят в «рабочую среду» — нам важно помочь участникам раскрыться.

Занятия проходят два раза в неделю. Начинаем в 18:00, а дальше как пойдет. У нас был случай, когда занятие длилось до полдвенадцатого.



Parimatch Marketing Camp

Мы смело можем говорить о высокой вовлеченности студентов, ведь мы не потеряли ни одного «бойца». У спикеров получилось заинтересовать студентов и поделиться опытом так, как это того стоило. И я думаю, что ожидания от курса у студентов оправдываются.

А как результат, два участника проекта смогут получить работу в Parimatch. И грант на обучение получат все участники команды победителя. Мы видим будущих выпускников людьми, мыслящими самостоятельно, креативно, критически, применяющими инструмент.



Андрей Бейербах, директор по маркетингу Parimatch Belarus

— В рамках Parimatch Marketing Camp мы хотели дать возможность студентам и выпускникам максимально широко погрузиться в работу одной из сильнейших команд маркетинга Беларуси, показать, с какими задачами в реальном мире работают маркетологи и какие скиллы и знания нужны. Классно, что мы смогли силами внутренней команды рассказать про полный цикл маркетинговых работ: стратегия, креатив, медиа и PR, digital-performance и работа с социальными сетями, инфлюенс-маркетинг и BTL.



Мы также преследовали внутреннюю цель: помочь нашим коллегам структурировать собственные знания, провести ретроспективу, чему новому они научились и что в их работе самое главное. Судя по обратной связи от студентов и сотрудников — обе цели выполнены.

«Удаленка» не помешала новому офису

— С распространением COVID-19 компании адаптируются к новой реальности. Поменялась ли работа внутри Parimatch?

— Подготовка к удаленной работе открыла перед нами много новых возможностей. Такой первый опыт был волнующим и требовал много ресурсов и сил, чтобы продумать все до мелочей. И у нас получилось, а все благодаря слаженной работе команды Parimatch. Осенью мы вернулись в новый и красивый офис, но пандемия снова внесла коррективы, и мы опять на «удаленке». На этот раз мы были к ней готовы на все 100%:

Мы автоматизировали многие процессы, начиная с общения в Discord и заканчивая огромными программами по сбору данных

Все это время мы сохраняем связь с командой и руководителем. Находим пять минут, чтобы поговорить с коллегами о погоде, детях, домашних животных и книжках. Придумали такую активность, как чтение пьесы онлайн и по ролям. Команде очень понравилось, скоро будем читать новую.

COVID-19 помог систематизировать информацию, структурировать ее, наладить коммуникацию менеджеров с командой (внедрить ежедневные синки). Многие форматы касаемо HR перешли в онлайн и здесь же остались.



Фото предоставлено компанией Parimatch

— И в то же время вы переехали. Как устроена жизнь в новом офисе?

— Новый офис Parimatch — это место стекла, высоких потолков, современного дизайна, эргономичности и функциональности. Мы занимаем два этажа площадью 2000 кв. м. В офисе присутствует как открытое, так и зонированное под отдел рабочее пространство (зависит от департамента). У каждого есть рабочее место, а также ребята могут поработать в переговорке, зоне отдыха или на кухне, если не сидится на месте.

У нас есть несколько зон отдыха, много переговорных комнат, названия которым дали сами сотрудники, 2 кухни, скайбоксы (это маленькие, на одно место, комнаты, где можно уединиться и поговорить по телефону, провести онлайн-встречу), большой конференц-зал со всем необходимым современным техническим оснащением и душ. По офису стоят диванчики, разбросаны пуфы. В игровой зоне сейчас стоит теннисный стол, завершается монтаж зоны, где можно не только пообщаться с коллегами, но и поиграть в настольные игры или приставку. Все для того, чтобы ребята могли отвлечься, сменить умственную активность на физическую. Неслучайных мелочей, которые служат для чего-то, в офисе уйма.



Фото предоставлено компанией Parimatch

В концепции оформления офиса принимали участие и сотрудники компании. А когда мы переехали, то запустили обсуждение по названию переговорных комнат и выбрали общую тему — космос. Все названия вокруг нее.

Индекс лояльности — выше 50



Валентина Коляда, руководитель HR-отдела Parimatch Belarus

— Как вы видите свою миссию как HR-директора?

— Внутри Parimatch я HR Business Partner, погруженный во все процессы компании с ориентацией на работу с персоналом. Для меня важно построить систему управления человеческим ресурсом таким образом, чтобы работа команды привела к достижению стратегических целей компании. Важно набрать лояльный и высококвалифицированный персонал, создать для него среду и условия, чтобы команда была способна и готова реализовать потенциал бизнеса в самых необычных и невероятных условиях.

— Какие факторы определяют (не)успешность HR-стратегии для вашей компании?

— Главные факторы успеха — низкая текучка персонала, высокий — более 50 — индекс лояльности eNPS Parimatch как работодателя и наши бизнес-результаты, которые позволяют нам быть в первых позициях рейтинга букмекерских компаний.





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