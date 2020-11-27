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Биткойн рухнул на 15% на распродажах крупных инвесторов
Источник материала: АФН
Биткойн минувшим вечером совершил пике в $3 тыс. долларов, рухнув почти с отметки в $19,5 тыс. до 16,4 тыс. на распродажах крупных инвесторов.
По состоянию на 8:40 биткойн немного отыграл падение и торгуется на уровне $17,3 тыс.
Внезапный обвал аналитики связывают с операциями инвесторов-гигантов. Так, ралли биткоина в октябре-ноябре сопровождалось накоплением монет на кошельках таких инвесторов, которые одномоментно решили зафиксировать свою прибыль.
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Биткойн минувшим вечером совершил пике в $3 тыс. долларов, рухнув почти с отметки в $19,5 тыс. до 16,4 тыс. на распродажах крупных инвесторов.
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