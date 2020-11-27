ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почобут: «Хозяин «всея Беларуси» обиделся»

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Известный журналист – о третьем приговоре Ольге Хижинковой.

Почобут: «Хозяин «всея Беларуси» обиделся»

Фото AP

Очередной приговор для Ольги Хижинковой – это доказательство того, что её хотят показательно сломать. Причина такого трепетного отношения к ней очевидна -– она Мисс Беларусь, – пишет Анджей Почобут. – То есть в 2008 году она представляла Беларусь, была её лицом. И вдруг оказалась не там, не в то время и не в той компании. Хозяин «всея Беларуси» обиделся.

То, что сейчас происходит с Ольгой должно нам всем ещё раз напомнить – любимую, не отдают. Даже если она сама хочет уйти.

Ну и винтики системы крутятся-вертятся и готовы на любые подлости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист – о третьем приговоре Ольге Хижинковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Спецверсию мотоцикла Ducati Diavel 1260 посвятили гибридному суперкару Lamborghini
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика