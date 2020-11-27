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Почобут: «Хозяин «всея Беларуси» обиделся»
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный журналист – о третьем приговоре Ольге Хижинковой.
Фото AP
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То, что сейчас происходит с Ольгой должно нам всем ещё раз напомнить – любимую, не отдают. Даже если она сама хочет уйти.
Ну и винтики системы крутятся-вертятся и готовы на любые подлости.
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Известный журналист – о третьем приговоре Ольге Хижинковой.
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