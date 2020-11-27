ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

Класковский: Проект «Воскресенский» можно закрывать уже на старте из-за фиаско

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

Карбалевич: Москва очень недовольна, Лавров едет с очередным предупреждением

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

Администрация Центрального района Минска требует от товариществ собственников стучать на жильцов

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

Что в третьем пакете санкций и почему он поможет? «Многие даже не сразу узнают, что они под санкциями»

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

В витрине ЦУМа вырезали слово «свобода» из списка новогодних желаний

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

«Бей бабушку!» Задержания, перекрытые улицы и толпы силовиков на Марше пенсионеров

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

Как лучших омоновцев награждали: фото скадрировали по плечи

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

На Октябрьской начали ставить ёлку. Вариация на тему

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

В Рунете обсуждают новость о внебрачной дочери российского президента

Фотожабы: «Ходишь, как пенсионер» в Беларуси теперь не обидно, а комплимент»

Предыдущий выпуск: «Ха-ха-ха! Я снова прежний»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных последним событиям в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
За витебчанами, которые почтили память Владимира Короткевича, следила милиция
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика