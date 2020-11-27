ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Календарь выходных и праздничных дней в 2020 году в Беларуси с учетом переносов

27.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

© Pixabay
Совмин утвердил график переноса рабочих дней на 2020 год
Белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2020 году. Изменения календаря коснулись новогодних праздников и Радуницы. Смотрите в инфографике Sputnik календарь праздничных и нерабочих дней 2020 года в Республике Беларусь с учетом переносов, а также список официальных нерабочих праздничных дней и официальных праздничных дней, которые не являются нерабочими.

Обновлено в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь №872 от 18 декабря 2019 года.

Самые важные и интересные новости Беларуси — в Telegram. Присоединяйтесь!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Календарь праздничных и нерабочих дней в Республике Беларусь в 2020 году с учетом переносов – в инфографике Sputnik.
 
Новости дня
Новости разные
 
Бережков: Басков предан всему на свете, в том числе своим заблуждениям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика