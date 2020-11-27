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Календарь выходных и праздничных дней в 2020 году в Беларуси с учетом переносов
27.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Обновлено в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь №872 от 18 декабря 2019 года.
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Календарь праздничных и нерабочих дней в Республике Беларусь в 2020 году с учетом переносов – в инфографике Sputnik.
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