Календарь выходных и праздничных дней в 2020 году в Беларуси с учетом переносов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Белорусское правительство утвердило график переносов рабочих дней в 2020 году. Изменения календаря коснулись новогодних праздников и Радуницы. Смотрите в инфографике Sputnik календарь праздничных и нерабочих дней 2020 года в Республике Беларусь с учетом переносов, а также список официальных нерабочих праздничных дней и официальных праздничных дней, которые не являются нерабочими.

Обновлено в соответствии с постановлением Совета министров Республики Беларусь №872 от 18 декабря 2019 года.

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