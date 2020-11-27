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Новые подробности: кто помогает Меган Маркл оправиться от потери ребенка
27.11.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
После потери ребенка жене принца Гарри Меган Маркл пришлось вызвать подмогу: оправиться от горя герцогине помогает мама Дориа Регланд.
© AP / Alastair Grant
После переезда в США Маркл действительно пришлось несладко: экс-актрисе пришлось заново строить свою жизнь и доказывать всем, чего она стоит без поддержки королевских родственников. Недавно Маркл поделилась опустошающим известием в колонке New York Times: герцогиня призналась, что летом
Как сообщило издание US Weekly, пережить это непростое время Маркл помогает самый близкий человек - ее мама: Дориа Регланд стала надежной опорой для дочери и частенько навещает ее.
"Она приезжает к Меган и Гарри - и шаг за шагом помогает им прийти в себя после и смириться с горькой утратой. Но потеря малыша - страшный момент, после которого практически невозможно оправиться", - отметил инсайдер издания.
Отношения в королевской семьи также
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И пока королевская семья утешает принца Гарри на расстоянии, экс-актрису поддерживает самый близкий человек.
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