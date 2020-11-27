Новые подробности: кто помогает Меган Маркл оправиться от потери ребенка

Источник материала: Sputnik Беларусь

После потери ребенка жене принца Гарри Меган Маркл пришлось вызвать подмогу: оправиться от горя герцогине помогает мама Дориа Регланд.

После переезда в США Маркл действительно пришлось несладко: экс-актрисе пришлось заново строить свою жизнь и доказывать всем, чего она стоит без поддержки королевских родственников. Недавно Маркл поделилась опустошающим известием в колонке New York Times: герцогиня призналась, что летом потеряла второго ребенка .

Как сообщило издание US Weekly, пережить это непростое время Маркл помогает самый близкий человек - ее мама: Дориа Регланд стала надежной опорой для дочери и частенько навещает ее.

"Она приезжает к Меган и Гарри - и шаг за шагом помогает им прийти в себя после и смириться с горькой утратой. Но потеря малыша - страшный момент, после которого практически невозможно оправиться", - отметил инсайдер издания.

Отношения в королевской семьи также изменились : принц Чарльз и королева опечалены из-за произошедшего и постоянно созваниваются с мятежниками.

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