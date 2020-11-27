«YouTube всем хватит: на Земле 7 миллиардов живет». Белорусский пенсионер рассказал, как его ролики собирают миллионы просмотров (видео)

Источник материала: Onliner Сотни тысяч подписчиков, более 140 млн просмотров роликов на YouTube плюс хорошая прибавка к пенсии, «от которой грустно» (от пенсии). Валерий Маленок — белорус из Бреста, который несколько лет назад начал активно развивать свой YouTube-канал, не ожидая успеха. И все-таки он настиг нашего героя, а тот нашел отдушину и приятное во всех отношениях дело. Onliner вместе с волонтерским проектом A1 #яонлайн продолжает серию материалов о блогерах старшего поколения, которые своим оптимизмом и интересом к жизни заряжают всех вокруг.

Когда наш утренний разговор только начинался, Валерий как раз грузил очередной ролик. Говорит, неплохой, с очередного концерта. Потом, когда видео загрузится, его нужно будет раскидать по социальным сетям — так продвижение работает лучше. Во время разговора с белорусом постоянно забываешь, что он не молодой мужчина, а обычный пенсионер: уж очень «шарит» в интернет-премудростях.





— Выходных как бы нет, праздников нет, отпуска. Можно схалтурить, поставить в отложенные загрузки, но я такого не признаю, — деловито поясняет Валерий.

Сейчас мужчине почти 64 года. Когда-то давно он окончил исторический факультет могилевского пединститута, преподавал историю, одно время был директором школы. В советские времена успел поработать инженером в одной из закрытых организаций.

— Потом снова работал в школе, позже занимался репетиторством. Работ менял не много — четыре или пять мест. Не бегал — если работал, то работал. Обычный жизненный путь, ничего выдающегося или героического.

Канал Валерия был зарегистрирован на YouTube в 2012 году, но дело пошло намного позже.

— Тогда я занимался репетиторством: усиленно готовил юристов. Писал курсовые, контрольные, дипломы. Настолько устал, что вы представить не можете. Писал по 10, 15, 20 дипломов за сезон. У студентов от одного едет крыша, а я 20 пишу… И самое сложное было объяснить студенту-заочнику, что я там написал. Они-то, как правило, сами не читают.

А тут сын (он у меня в Гомеле живет) подарил видеокамеру Sony — Full HD, все дела. Прислал ее где-то 23 или 24 июля 2016 года — как раз перед Днем города в Бресте. Попробуй, говорит, папа. Получалось же, что у меня канал вроде бы есть, но снимать нечем. С этого времени понеслось.

Тематика для канала была выбрана сама собой, методом «научного тыка».

— Случилось чисто интуитивно. Снимал, как все начинают снимать: вижу дерево в городе — снимаю дерево. Было примерно так: «Вау, я снял дерево! Люди, смотрите!» Мне так и писали в комментариях: «Вау, снял дерево! Ура!» (Смеется. — Прим. Onliner)

Потом пару раз снял музыкантов. Первый ролик у меня выстрелил через десять с половиной месяцев. Может выстрелить на второй день, но обычно канал раскручивается в течение года. Тогда пошел реальный доход, я стал зарабатывать.

Валерий говорит, что была критика со стороны окружающих, и добавляет: люди, когда сами ничего такого не делают, неординарного человека воспринимают в штыки.

— Потом появилась зависть, позже — определенное уважение, сейчас — доверие, — добавляет наш собеседник. — Мне интересно снимать, бегать по улице — знаете, это как наркотик. Это очень интересно. Так много интересных людей! И я с очень большим почтением отношусь к нынешней молодежи. Кто ругает молодежь, тот просто не знает ее интересов и чем она живет. Молодые люди успевают учиться, работать… Люди живут полной жизнью. Я очень ценю внимание молодежи, то, что они со мной на «ты», считают меня своим другом и равным себе. Это приятно. Значит, я снимаю то, что нравится им.

Любимая тема Валерия — уличные музыканты, однако тренды YouTube подсказывают ему новую — танцы. Хотя топовый ролик, который «кормит» белоруса, — именно «музыкальный». У него сейчас 36 млн просмотров, а всего «миллионников» — 19 штук.

Но бывает досадно, когда ролик опубликован, а просмотры так себе.

— Ой, постоянно… Бывает, что ты понимаешь: ролик шедевральный, должен зайти. Это же бубочка, а не ролик… А не смотрят. Обидно. Тогда в голове вопрос: «Люди, что вы смотрите?»

Если не выстреливает, иногда меняю ролики. Чтобы видео считалось новым, нужно обрезать сзади и спереди по две секунды, а снимаешь, как правило, с запасом. Даешь новое название, новое описание — и ролик попадает в струю. Было 700 просмотров — стало 600 тыс.

Спросили, какие были ощущения, когда начал набирать обороты ролик-хит.

— Сначала была эйфория, потом — шок.

Тогда в кадре оказался студент из Шри-Ланки, семья которого покинула Беларусь из-за финансовых проблем. Именно он должен был стать главным действующим лицом ролика, однако инициативу перехватил случайный прохожий.

— Парень играл, я хотел записать его. А тут подошел мужик: «Дайте гитару». Я хотел попросить его уйти, а мне ангел-хранитель подсказывает: «Не трогай его». Как по темечку кто-то дал: заткнись и снимай. (Смеется. — Прим. Onliner.) И вот он набрал 36 млн. Выстрелил.

А когда какой-то один ролик выстреливает, он начинает раскручивать весь канал — так всегда бывает. Он три года тянет, до сих пор самый прибыльный. Но когда у тебя есть хороший ролик, у тебя его обязательно попытаются отобрать: заявляют авторские права, еще что-то. С этим так три раза было.





Где Валерий снимает видео? Часто это происходит на пешеходной улице Советской в Бресте. Его тут знают, кто-то соглашается с удовольствием, кто-то — не так охотно, а некоторые просто боятся камеры.

— Бывает такое… Можно снимать на мобильник — нормально, а как камера — готовы сквозь землю провалиться. Хотя поют шикарно, как только включаешь — все, пропадает голос, начинают петуха пускать.

Раньше я долго и упорно уговаривал, сейчас перестал. Говорю: созреете, скажете — я всегда смогу.

Больше всего люблю, когда приезжает кто-то «свежий». Проблема не в музыкантах, а в том, что все поют одни и те же пять-шесть песен. Говорю: «Ну седьмую песню кто-нибудь уже выучил?» (Смеется. — Прим. Onliner.) Когда появляется свежий музыкант, у него свой репертуар, это классно.

В «свободное» время Валерий нарабатывает по социальным сетям новых друзей и подписчиков — вчера их стало 210 тыс.





— Это не так много, даже, наверное, совсем не много. Хотя когда-то я мечтал 100 тыс. заработать и получить «серебряную кнопку». Получил в прошлом году.

Для канала он активировал все дополнительные функции, которые предлагает YouTube, в том числе суперчат и спонсорство, к которому у Валерия свое отношение.

— У меня как-то язык не поворачивается просить денег. Поставил эту функцию, но донаты эти… Воспитание у меня другое… Считаю, что я нормально зарабатываю, и прикидываться альпийским нищим не хочу. Мне на все хватает.

Почти половину вырученных денег — 47% — он отдает Google, еще 13% платит налоговой в Беларуси — эдакое, по его словам, «двойное налогообложение». Ведь, говорит Валерий, все заработанные деньги он выводит в родной стране (суммы он озвучил в разговоре — за такие не стыдно) и здесь же их тратит — получается, инвестирует в экономику.

— Я это называю «налог на инвесторов», — добавляет мужчина.

А к YouTube претензий нет: там, поясняет он, занимаются рекламой, а ему только знай деньги получай за просмотры. Что касается «партнерок» от рекламных фирм, от них Валерий отказался, хотя предложения поступали отовсюду.

Аудитория у канала почти небелорусская: 47—48% просмотров идет из России, потом Украина — примерно 17—19%, за ней Беларусь с 7—8%, еще чуть меньше у Казахстана. Валерий рассказывает о других тонкостях блогерства, и мы не удерживаемся: неужели сам до всего дошел?

— Не-е-ет, где там сам… — сразу отвечает он и с гордостью рассказывает о сыне (тот сам ведет несколько YouTube-каналов). — Он мне год каждый божий день звонил: «Ты поставил теги? Ты научился ставить теги? Научился делать описания?» И до того меня приучил, что у меня сейчас на автомате все: обязательно теги, описание, разбросать по социальным сетям. Все благодаря сыну, да.

А к конкуренции блогер относится спокойно.

— YouTube всем хватит. У каждого свое направление, а на Земле 7 млрд живет, — смеется Валерий.

#яонлайн — цифровое волонтерское движение, инициированное компанией A1. Стать волонтером может каждый, кто активно пользуется мобильными технологиями и готов делиться своим опытом с другими. Подробную информацию о движении #яонлайн, полезные инструкции и советы для волонтеров можно найти на сайте и в Telegram-канале проекта.

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