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Спецверсию мотоцикла Ducati Diavel 1260 посвятили гибридному суперкару Lamborghini
Источник материала: Tut.by
Компания Ducati продолжает свой ноябрьский
Создатели спецверсии Diavel 1260 Lamborghini вдохновлялись
Еще одним отличием такого Diavel 1260 от остальных является присутствие сразу двух логотипов итальянских марок, которые появляются при включении приборной панели. Также найти два логотипа именитых производителей можно и на топливном баке. Кроме того, Diavel 1260 Lamborghini получил множество элементов из карбона, в том числе воздухозаборники и накладки на радиаторе, а еще крылья и крышка центрального бака. На мотоцикл установили 17-дюймовые кованые диски в стиле Lamborghini и тормозные суппорты Brembo красного цвета.
Спецверсия мотоцикла построена на основе базового Diavel 1260 S и имеет аналогичный 1262-кубовый двигатель с отдачей 160 л. с. (крутящий момент — 129 Нм). Новинку также укомплектовали полностью регулируемой подвеской Öhlins, односторонним алюминиевым маятником, 3,5-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с возможностью подключения смартфона.
Болонский завод выпустит всего 630 таких мотоциклов, а заказать их можно будет уже в декабре этого года. Стоимость стартует от 39 тысяч евро.
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