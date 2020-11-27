Спецверсию мотоцикла Ducati Diavel 1260 посвятили гибридному суперкару Lamborghini

Источник материала: Tut.by

Компания Ducati продолжает свой ноябрьский парад премьер — в этот раз итальянцы показали лимитированную версию модели Diavel 1260, которую создали в сотрудничестве с Lamborghini.





Создатели спецверсии Diavel 1260 Lamborghini вдохновлялись суперкаром Sian , который был представлен осенью прошлого года и стал первым мелкосерийным гибридным суперкаром фирмы из Сант-Агата-Болоньезе. Эксклюзивный байк окрашен в такой же оттенок Gea Green, как и исходное купе, также на мотоцикле можно видеть цифру 63, означающую год основания Lamborghini (1963-ий).





Еще одним отличием такого Diavel 1260 от остальных является присутствие сразу двух логотипов итальянских марок, которые появляются при включении приборной панели. Также найти два логотипа именитых производителей можно и на топливном баке. Кроме того, Diavel 1260 Lamborghini получил множество элементов из карбона, в том числе воздухозаборники и накладки на радиаторе, а еще крылья и крышка центрального бака. На мотоцикл установили 17-дюймовые кованые диски в стиле Lamborghini и тормозные суппорты Brembo красного цвета.





Спецверсия мотоцикла построена на основе базового Diavel 1260 S и имеет аналогичный 1262-кубовый двигатель с отдачей 160 л. с. (крутящий момент — 129 Нм). Новинку также укомплектовали полностью регулируемой подвеской Öhlins, односторонним алюминиевым маятником, 3,5-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с возможностью подключения смартфона.





Болонский завод выпустит всего 630 таких мотоциклов, а заказать их можно будет уже в декабре этого года. Стоимость стартует от 39 тысяч евро.