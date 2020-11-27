ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецверсию мотоцикла Ducati Diavel 1260 посвятили гибридному суперкару Lamborghini

27.11.2020 09:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Ducati продолжает свой ноябрьский парад премьер — в этот раз итальянцы показали лимитированную версию модели Diavel 1260, которую создали в сотрудничестве с Lamborghini.


Создатели спецверсии Diavel 1260 Lamborghini вдохновлялись суперкаром Sian, который был представлен осенью прошлого года и стал первым мелкосерийным гибридным суперкаром фирмы из Сант-Агата-Болоньезе. Эксклюзивный байк окрашен в такой же оттенок Gea Green, как и исходное купе, также на мотоцикле можно видеть цифру 63, означающую год основания Lamborghini (1963-ий).


Еще одним отличием такого Diavel 1260 от остальных является присутствие сразу двух логотипов итальянских марок, которые появляются при включении приборной панели. Также найти два логотипа именитых производителей можно и на топливном баке. Кроме того, Diavel 1260 Lamborghini получил множество элементов из карбона, в том числе воздухозаборники и накладки на радиаторе, а еще крылья и крышка центрального бака. На мотоцикл установили 17-дюймовые кованые диски в стиле Lamborghini и тормозные суппорты Brembo красного цвета.


Спецверсия мотоцикла построена на основе базового Diavel 1260 S и имеет аналогичный 1262-кубовый двигатель с отдачей 160 л. с. (крутящий момент — 129 Нм). Новинку также укомплектовали полностью регулируемой подвеской Öhlins, односторонним алюминиевым маятником, 3,5-дюймовой цифровой приборной панелью и мультимедийным комплексом с возможностью подключения смартфона.


Болонский завод выпустит всего 630 таких мотоциклов, а заказать их можно будет уже в декабре этого года. Стоимость стартует от 39 тысяч евро.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Ducati продолжает свой ноябрьский парад премьер - в этот раз итальянцы показали лимитированную версию модели Diavel 1260, которую создали в сотрудничестве с...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дави не газ, а таракана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика