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Тест. Как вам провести декабрь, чтобы как следует распрощаться с 2020 годом

27.11.2020 09:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Есть много теорий насчет того, что принесет нам 2021 год. Кто-то надеется на лучшее, кто-то скептически советует снять розовые очки. Давайте выясним, как вам лучше закончить 2020 год, чтобы ворваться в 21-й сверкающей кометой, а не перетечь грустной лужицей.

 

 
 
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