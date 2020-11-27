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Тест. Как вам провести декабрь, чтобы как следует распрощаться с 2020 годом
Источник материала: Tut.by
Есть много теорий насчет того, что принесет нам 2021 год. Кто-то надеется на лучшее, кто-то скептически советует снять розовые очки. Давайте выясним, как вам лучше закончить 2020 год, чтобы ворваться в 21-й сверкающей кометой, а не перетечь грустной лужицей.
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Осталось перетерпеть только месяц от 2020
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