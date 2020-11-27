«Задержали с 10-летней дочкой, как опасного преступника. Посчитали, что еду с ней делать революцию»

Источник материала: Салiдарнасць

Витебчанин Матвей Беляй являлся координатором инициативной группы одного из кандидатов. В день выборов его остановили по дороге в Минск, обвинив, что едет делать революцию. Стражей правопорядка не смутило, что «свергать режим» Матвей отправился вместе с 10-летней дочерью.





Об избиениях в РОВД, а также о том, как семье с двумя детьми удалось выжить после потери работы и переезда в Польшу — он рассказал «Салідарнасці».

Матвей Беляй был менеджером в центре автосервиса ОДО «БИОВИТ», когда стартовала президентская кампания. Решение участвовать обдумывал не долго.

— Я всегда был политически активным, — рассказывает собеседник. — Когда учился в школе состоял в «Зубре», в 2006 году жил в палаточном городке на Октябрьской площади, а в 2010-м являлся членом инициативной группы кандидата Андрея Санникова. В эту кампанию я стал координатором инициативной группы Сергея Черечня в Витебске.

По словам Матвея Беляя, он пытался совмещать свою политическую деятельность с работой.

— Утром ставил палатку, привозил девушек, которые собирали подписи, вечером забирал, а днем — как и положено, на работе. То есть с основными обязанностями я справлялся. Хотя, конечно, было непросто. То натравят на нас милицию, то начинают прогонять с мест, где мы стояли. Было даже, что резали мне колеса в машине, чтобы я не мог привезти палатки. В конце концов начали названивать моему начальнику и угрожать проверками.

Последней каплей стал визит в июле в Витебск трио Тихановской, Колесниковой и Цепкало.

— Я помогал тогда устанавливать сцену для их выступления и засветился вместе с ними. Сразу после этого меня вызвал начальник и сказал: «У меня свои политические взгляды, однако из-за этих проверок мы не сможем нормально работать, поэтому я вынужден тебя уволить».





В результате с Матвеем Беляем расторгли контракт. Это было еще 30 июля.

Ситуацию осложняло то, жена Матвея находилась в декретном отпуске, будучи на последнем месяце беременности. По сути, мужчина был единственным кормильцем в семье, где росла еще и 10-летняя дочь.

Проблемы усугубились 9 августа, непосредственно в день выборов.

— Утром я поехал со своей дочкой на машине в Минск, — вспоминает Матвей. — По дороге за Бешенковичами нас тормознули и потребовали проехать в отделение. Задержали с 10-летней дочкой, как опасного преступника. Посчитали, что еду с ней делать революцию.

Из Бешенковичей мужчину с дочерью перевезли уже в Витебск.

— Дочка была напугана, — вспоминает собеседник. — Я стал возмущаться, как же так можно задерживать с ребенком? На это мне сказали, что в Витебске вызовут соцопеку и отправят дочку в приют, пока будут решать, что со мной делать.

От встречи с соцопекой семью спасло то, что по дороге в железнодорожное РОВД Матвей заметил на улице свою знакомую.

— Я сказал дочке не заходить в здание милиции и остаться с ней. В результате Маша смогла благополучно вернуться домой.

О том, что происходило в милиции, Матвей вспоминает без особого желания:

— Ну что там могли делать? Применили «физическое воздействие». Когда били, все время спрашивали: кто заплатил? где деньги? Кричали: «Вам, что, с…ки, плохо живется?» В общем, отчаянно искали «кукловодов».

Под милицейские дубинки Матвей снова попал через несколько дней, когда уже вышел из витебского СИЗО. 11 ноября он был в числе протестующих в районе Немиги в Минске. Попал под жесткий разгон.

— Мне повредили дубинкой позвоночник, — рассказывает мужчина. — Хорошо, что «боевые товарищи» вынесли, не дав задержать. А после снова на помощь пришли добрые люди. В медцентре «ЛОДЭ» мне бесплатно оказали медпомощь и сделали МРТ. А проект «Имена» предложил обратиться в BYSOL.

Помощь от фонда солидарности пришла очень вовремя. В семье как раз произошло пополнение.

— Потратили деньги на малыша, — рассказывает Матвей. — Это вообще невероятно, насколько вокруг много хороших и отзывчивых людей.





Матвей Беляй с Ниной Багинской на одной из акций в Минске

К сожалению, ситуация вынудила покинуть Беларусь — из-за слишком пристального внимания правоохранительных органов. В квартире у мамы Матвея прошел обыск, и оставаться в стране стало небезопасно.





С недавнего времени Матвей находится в Польше. Он поступил в университет и будет получать стипендию по программе Калиновского. Учится на дипломата.

Одновременно со своими единомышленниками — белорусами, которые живут в Польше, — пытается помогать тем, кто также потерпел от репрессий.





Матвей Беляй вместе с членом президиума КС лидером стачкома МТЗ Сергеем Дылевским

— В будущем хотим организовать белорусский дом, в который смогут приезжать наши соотечественники, — рассказывает «Салiдарнасцi» о планах Матвей Беляй. — Потому что в солидарности — наши сила. И мы обязательно победим.