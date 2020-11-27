|
Латушко: «26 лет для России достаточно, чтобы все понять о Лукашенко. Его дни сочтены»
27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава «Народного антикризисного управления» считает, что Россия начала становиться на сторону белорусского общества.
— Россия дала сигнал Лукашенко о том, каким его видят в Москве, —
На платформе «Голос» идет опрос, в какой роли белорусы хотят видеть Россию в период политического кризиса. Всего за день проголосовало более 260 тысяч белорусов, и подавляющее большинство (85-90%) за то, что Россия не должна никоим образом поддерживать отношения с нелегитимным Лукашенко.
Россия сейчас перед выбором: сохранить имидж среди белорусов или нет. Москве было бы логично уже вступить в официальный диалог с белорусским обществом.
Павел Латушко
Латушко обращает внимание: вокруг Лукашенко атмосфера страха и информационный вакуум — чиновники боятся рассказывать ему правду.
— Равков был изгнан из кабинета, аналогично был изгнан из кабинета глава СК, который принес готовые дела против силовиков, применивших насилие и пытки, — заявил член президиума Координационного совета. — Европа не поддерживает Лукашенко, Россия тоже, чиновникам пора осознать: новое завтра наступит, оно уже очень близко.
Юристы из различных государств начали предметно обсуждать создание механизма международного преследования силовиков, совершивших преступления. Это сложная процедура, механизм не заработает завтра, но послезавтра — обязательно. Кто еще не запятнан или готов раскаяться, у тех есть шанс — сделать выбор в пользу белорусского народа, — отметил Павел Латушко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава «Народного антикризисного управления» считает, что Россия начала становиться на сторону белорусского общества.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)