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Латушко: «26 лет для России достаточно, чтобы все понять о Лукашенко. Его  дни сочтены»

27.11.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава «Народного антикризисного управления» считает, что Россия начала становиться на сторону белорусского общества.

— Россия дала сигнал Лукашенко о том, каким его видят в Москве, — заявил Павел Латушко в интервью каналу RTVI. — «Привет» от Путина и упоминание Сочинских договоренностей говорят об этом. Фактически, Россия начинает становиться на сторону белорусского общества.

На платформе «Голос» идет опрос, в какой роли белорусы хотят видеть Россию в период политического кризиса. Всего за день проголосовало более 260 тысяч белорусов, и подавляющее большинство (85-90%) за то, что Россия не должна никоим образом поддерживать отношения с нелегитимным Лукашенко.

Россия сейчас перед выбором: сохранить имидж среди белорусов или нет. Москве было бы логично уже вступить в официальный диалог с белорусским обществом.

Думаю, 26 лет для России достаточно, чтобы все понять о Лукашенко. Его дни сочтены, ведь он показывает, что не собирается выполнять никакие договоренности.

Павел Латушко

Латушко обращает внимание: вокруг Лукашенко атмосфера страха и информационный вакуум — чиновники боятся рассказывать ему правду.

— Равков был изгнан из кабинета, аналогично был изгнан из кабинета глава СК, который принес готовые дела против силовиков, применивших насилие и пытки, — заявил член президиума Координационного совета. — Европа не поддерживает Лукашенко, Россия тоже, чиновникам пора осознать: новое завтра наступит, оно уже очень близко.

Юристы из различных государств начали предметно обсуждать создание механизма международного преследования силовиков, совершивших преступления. Это сложная процедура, механизм не заработает завтра, но послезавтра — обязательно. Кто еще не запятнан или готов раскаяться, у тех есть шанс — сделать выбор в пользу белорусского народа, — отметил Павел Латушко.

 
 
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Глава «Народного антикризисного управления» считает, что Россия начала становиться на сторону белорусского общества.
 
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