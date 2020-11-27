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«Району будет 70 лет». Что нового построят в Ленинском районе в 2021?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год. Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица, до конца ноября здесь сдадут два новых дома, еще четыре в декабре. Речь идет о новостройках в квартале Лошица-8. Это более 700 квартир, все они предназначены для многодетных семей. До конца года очередь на жилье в районе сократится почти в два раза, а в следующем почти все многодетные семьи, которые сейчас стоят в очереди, получат ключи от квартир. Микрорайон дополнят два детских сада и школа. Что еще нового в Ленинском, какие вопросы волнуют местных жителей? Об этом и многом другом рассказал гость программы «
Илона Волынец, ведущая:
Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
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Новости Беларуси. Квартирный вопрос для многодетных семей в Ленинском районе решат в ближайший год. Строительство жилья активизируется в микрорайоне Лошица, до...
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